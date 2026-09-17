Согревает и насыщает - рецепт сливочного тыквенного супа для осеннего обеда
В сентябре тыква становится одним из главных сезонных продуктов. Из нее можно приготовить простой, ароматный и очень нежный суп-пюре, который особенно хорошо подходит для прохладного осеннего дня. Сливки делают вкус мягче, а специи добавляют тепла и насыщенности.
Ингредиенты
На 4 порции:
- тыква - 700-800 г
- картофель - 2 средние штуки
- морковь - 1 штука
- репчатый лук - 1 штука
- чеснок - 2 зубчика
- сливки 10-20% - 150-200 мл
- овощной или куриный бульон - около 700 мл
- сливочное или растительное масло - 1-2 ст. ложки
- соль - по вкусу
- черный перец - по вкусу
- молотый мускатный орех - щепотка
Для подачи можно использовать тыквенные семечки, сухарики, зелень или немного сливок.
Как приготовить
Тыкву очистите от кожуры и семян и нарежьте небольшими кубиками. Картофель и морковь также очистите и нарежьте. Лук мелко порубите, чеснок измельчите.
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В кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Обжарьте лук на среднем огне 3-4 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте еще около 30 секунд.
Положите в кастрюлю тыкву, картофель и морковь. Перемешайте и слегка обжарьте овощи в течение нескольких минут.
Залейте горячим бульоном так, чтобы он почти полностью покрывал овощи. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой примерно 20 минут, пока тыква, картофель и морковь не станут очень мягкими.
Снимите кастрюлю с огня и измельчите содержимое погружным блендером до совершенно однородной консистенции.
Верните суп на слабый огонь, добавьте сливки, соль, перец и немного мускатного ореха. Хорошо перемешайте и прогрейте еще 2-3 минуты, но после добавления сливок не давайте супу сильно кипеть.
Если суп кажется слишком густым, добавьте еще немного бульона или горячей воды.
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Как сделать суп особенно вкусным
Более насыщенный вкус получится, если тыкву предварительно запечь. Для этого нарежьте ее крупными кусочками, слегка смажьте маслом и отправьте примерно на 25-30 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. После этого добавьте запеченную тыкву к остальным овощам и готовьте суп по тому же принципу.
Подавать тыквенный суп лучше горячим. Сверху можно добавить немного сливок, обжаренные тыквенные семечки или хрустящие сухарики. Такой суп получается густым, нежным и по-настоящему осенним.