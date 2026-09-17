Согревает и насыщает - рецепт сливочного тыквенного супа для осеннего обеда

Более насыщенный вкус получится, если тыкву предварительно запечь. Для этого нарежьте ее крупными кусочками, слегка смажьте маслом и отправьте примерно на 25-30 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. После этого добавьте запеченную тыкву к остальным овощам и готовьте суп по тому же принципу.