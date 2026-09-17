Пособие закончилось, а работы все еще нет - какую помощь в Латвии можно получить дальше

Для некоторых зарегистрированных безработных, которые уже не получают пособие, NVA предлагает оплачиваемые временные общественные работы. В 2026 году вознаграждение составляет 300 евро в месяц. Однако эта программа предназначена не для всех - участвовать могут определенные группы, в том числе люди с инвалидностью, некоторые длительно безработные и люди, которым до пенсионного возраста осталось не более пяти лет.