Пособие закончилось, а работы все еще нет - какую помощь в Латвии можно получить дальше
Пособие по безработице в Латвии выплачивают максимум восемь месяцев. Но что делать, если этот срок закончился, а новую работу найти так и не удалось? Разбираемся, какие варианты поддержки остаются в 2026 году и куда за ними обращаться.
В Латвии пособие по безработице выплачивают не более восьми месяцев. При этом его размер постепенно уменьшается: первые два месяца выплачивается полная назначенная сумма, затем 75%, 50% и в последние два месяца - 45%. После восьмого месяца выплата прекращается, даже если человек так и не нашел работу.
Статус безработного можно сохранить
Окончание выплаты пособия само по себе не означает потерю статуса безработного. Человек может оставаться зарегистрированным в Государственном агентстве занятости (NVA), если продолжает искать работу и выполняет установленные обязанности. Это позволяет пользоваться вакансиями, консультациями, программами обучения и другими мерами поддержки NVA.
Например, безработным доступны программы профессионального обучения. В ряде таких программ во время учебы выплачивается стипендия - 5 евро за каждый день обучения.
Если доходов почти не осталось
После прекращения пособия можно обратиться в социальную службу своей муниципальной власти. Там оценивают доходы и материальное положение всей семьи или домохозяйства.
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В 2026 году порог гарантированного минимального дохода GMI составляет 187 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 131 евро для каждого следующего. Это не фиксированная выплата всем безработным. Социальная служба рассчитывает пособие с учетом фактических доходов домохозяйства.
Также можно претендовать на статус малоимущего домохозяйства. В 2026 году доход не должен превышать 425 евро для первого или единственного человека и 298 евро для каждого следующего. Эти пороги одинаковы по всей стране.
Есть и статус малообеспеченного домохозяйства. Здесь конкретный предел устанавливает муниципалитет, но в 2026 году он не может быть выше 680 евро для первого человека и 476 евро для каждого следующего.
Можно получить помощь с оплатой жилья
Еще один важный вид поддержки - жилищное пособие. При его расчете учитываются доходы семьи и нормативные расходы на аренду или содержание жилья, отопление, воду, электричество, газ и другие связанные с жильем платежи. За таким пособием также нужно обращаться в социальную службу своей муниципальной власти.
Есть и оплачиваемые временные работы
Для некоторых зарегистрированных безработных, которые уже не получают пособие, NVA предлагает оплачиваемые временные общественные работы. В 2026 году вознаграждение составляет 300 евро в месяц. Однако эта программа предназначена не для всех - участвовать могут определенные группы, в том числе люди с инвалидностью, некоторые длительно безработные и люди, которым до пенсионного возраста осталось не более пяти лет.