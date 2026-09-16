Жареные лисички с картошкой: как приготовить их без лишней воды и с румяной корочкой
Вместо поджаристой картошки и ароматных грибов на сковороде иногда получается почти суп. Лисички выделяют сок, картофель размокает, а долгожданная корочка так и не появляется. Чтобы этого избежать, грибы и картошку лучше сначала приготовить отдельно, а соединить уже в самом конце.
Почему на сковороде появляется столько жидкости
В лисичках много собственной влаги. При нагревании она выходит наружу, особенно если грибов много и они лежат толстым слоем. Дополнительную воду они приносят на сковороду после мытья, если их не обсушить.
Когда к сырым грибам сразу добавляют картошку, она готовится в выделившемся соке. Под крышкой влага испаряется еще медленнее, поэтому продукты скорее тушатся, чем жарятся.
Главное правило простое: сначала дать грибной жидкости испариться, затем подрумянить лисички и только после этого соединить их с картофелем.
Что понадобится на три порции
- Свежие лисички - 400 г.
- Картофель - 600 г.
- Репчатый лук - 1 штука.
- Топленое масло - 3 столовые ложки.
- Сливочное масло - 15 г.
- Соль и черный перец - по вкусу.
- Укроп - несколько веточек.
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Удобнее готовить на двух широких сковородах. Если сковорода одна, сначала обжарьте грибы и переложите их на тарелку, а затем займитесь картошкой.
Лисички нужно очистить, но не замачивать
Переберите грибы, удалите хвою, песок и остатки земли, срежьте загрязненные кончики ножек. Крупные лисички разрежьте, небольшие оставьте целыми.
Если грибы грязные, быстро промойте их под проточной водой, уделяя внимание складкам под шляпкой. После этого откиньте на дуршлаг и разложите на полотенце, чтобы убрать поверхностную влагу. Долго замачивать лисички для этого блюда не нужно.
Картофель нарежьте брусочками или ломтиками одинаковой толщины. Быстро ополосните от поверхностного крахмала и тщательно обсушите: мокрые ломтики хуже подрумяниваются, а при попадании в горячее масло вызывают брызги.
Сначала выпарите грибной сок
Выложите лисички на широкую разогретую сковороду. В начале можно добавить чайную ложку топленого масла, чтобы грибы не прилипали, пока не начнут выделять сок.
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Готовьте без крышки на среднем или умеренно сильном огне, периодически помешивая. Если грибов много, разделите их на две партии. Они не должны заполнять сковороду глубокой горкой.
Обычно заметная часть жидкости испаряется за 8-15 минут, но время зависит от влажности грибов, размера сковороды и мощности плиты. Ориентируйтесь на ее дно: свободной жидкости почти не должно остаться, а звук кипения постепенно сменится характерным шипением жарки.
Добавьте оставшееся от одной столовой ложки топленое масло и нарезанный лук. Обжаривайте еще около 7-10 минут, до мягкости лука и легкого золотистого оттенка грибов. Если лук быстро темнеет, уменьшите нагрев. В конце посолите и поперчите.
Картошке нужны свободное место и время
На второй сковороде разогрейте две столовые ложки топленого масла. Выложите обсушенный картофель по возможности нетолстым слоем. Если сковорода небольшая, лучше приготовить его двумя партиями.
Первые 4-5 минут не перемешивайте: дайте нижней стороне подрумяниться. Затем аккуратно переверните картошку лопаткой и продолжайте жарить, переворачивая по мере образования корочки.
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Готовьте без крышки примерно 20-25 минут. Точное время зависит от сорта картофеля и толщины нарезки. Если снаружи ломтики уже румяные, а внутри еще твердые, убавьте огонь. Солите ближе к концу приготовления.
Соедините все перед подачей
Когда картошка станет мягкой внутри и поджаристой снаружи, добавьте к ней готовые лисички с луком. Положите кусочек сливочного масла, аккуратно перемешайте и прогрейте вместе 2-3 минуты.
Посыпьте рубленым укропом и сразу подавайте. Не оставляйте блюдо надолго под крышкой: пар размягчит корочку.
Сметану лучше поставить на стол отдельно. Если добавить ее в сковороду, получится другой вариант блюда - картошка с грибами в соусе, где сохранить хрустящую поверхность уже не удастся.