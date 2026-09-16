ЦИК выступил с заявлением относительно голосования по почте на выборах Сейма

Подать заявку на голосование по почте можно до 25 сентября на сайте e.cvk.lv или через электронную услугу Vēlētāja datu pārvaldība на портале Latvija.gov.lv. При подаче заявки избиратель должен выбрать один из 37 участков для почтового голосования за рубежом, куда будет доставлен подготовленный бюллетень. Почтовое отправление также можно направить в Латвию по адресу Центральной избирательной комиссии: улица Смилшу, 4, Рига.