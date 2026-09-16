ЦИК выступил с заявлением относительно голосования по почте на выборах Сейма
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) напоминает, что на выборах в 15-й Сейм голосование по почте предусмотрено только из-за границы. Если избиратель отправит почтовое голосование из Латвии, оно будет недействительным.
Избиратели, которые отправили почтовое голосование из Латвии, не утратили возможность принять участие в выборах. ЦИК призывает их проголосовать очно — досрочно в один из пяти дней перед выборами или в день выборов, 3 октября.
Как проголосовать по почте из-за границы?
Подать заявку на голосование по почте можно до 25 сентября на сайте e.cvk.lv или через электронную услугу Vēlētāja datu pārvaldība на портале Latvija.gov.lv. При подаче заявки избиратель должен выбрать один из 37 участков для почтового голосования за рубежом, куда будет доставлен подготовленный бюллетень. Почтовое отправление также можно направить в Латвию по адресу Центральной избирательной комиссии: улица Смилшу, 4, Рига.
В электронной услуге избиратель может скачать избирательные бюллетени, подтверждение личного голосования, инструкцию и информацию, которую необходимо указать на почтовом конверте.
Выбранный избирательный бюллетень следует вложить в избирательный конверт и заклеить его. Заклеенный избирательный конверт вместе с собственноручно подписанным подтверждением личного голосования необходимо вложить в почтовый конверт. На нем нужно указать имя и фамилию избирателя, присвоенный электронной услугой порядковый номер, адрес выбранного участка для почтового голосования и отметку: "В почтовом конверте находится избирательный конверт".
Подготовленное отправление необходимо выслать из-за границы на выбранный при подаче заявки участок для почтового голосования. Его также можно лично доставить на выбранный участок за рубежом. Голосование должно поступить на участок не позднее дня выборов — 3 октября. ЦИК призывает отправлять документы заблаговременно с учетом сроков доставки почты в соответствующей стране.
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Когда можно проголосовать в Латвии?
В Латвии досрочно проголосовать можно на любом избирательном участке:
- 28 сентября с 17.00 до 20.00;
- 29 сентября с 8.00 до 11.00;
- 30 сентября с 17.00 до 20.00;
- 1 октября с 8.00 до 11.00;
- 2 октября с 12.00 до 15.00.
В день выборов, 3 октября, избирательные участки в Латвии и за рубежом будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Избиратель может проголосовать на любом участке, предъявив паспорт Латвийской Республики или удостоверение личности — eID-карту.