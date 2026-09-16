Почти 19% людей используют один из трех PIN-кодов: эксперты советуют немедленно их сменить
PIN-код (персональный идентификационный номер) - основное средство защиты платежных карт. Чаще всего он состоит из четырех цифр, что теоретически позволяет создать 10 000 различных комбинаций. Если бы пользователи выбирали их случайным образом, угадать код было бы очень сложно.
Однако на практике многие выбирают легко предсказуемые комбинации, значительно облегчая задачу потенциальным мошенникам. Исследование, в котором были проанализированы 3,4 млн PIN-кодов, показало, что у пользователей есть явные предпочтения и они часто используют одни и те же комбинации, пишет Onet.
Это означает, что тем, кто пытается угадать PIN-код, не приходится действовать совершенно наугад - достаточно начать с самых популярных комбинаций. Эксперты подчеркивают, что выбор простого и часто используемого PIN-кода является серьезной ошибкой, которая может повысить риск потери денег.
Самые распространенные ошибки при выборе PIN-кода
PIN-код считается конфиденциальной информацией, поэтому его не следует хранить записанным вместе с картой или сообщать другим людям. Особенно опасно выбирать коды, которые легко связать с владельцем карты, например дату рождения, или простые последовательности цифр.
Банки регулярно напоминают, что следует избегать таких очевидных комбинаций, как 1234, 1111 или 0000. В инструкциях по смене PIN-кода финансовые учреждения также рекомендуют из соображений безопасности отказаться от легко угадываемых комбинаций.
Почему предсказуемые PIN-коды опасны
Простые последовательности цифр, повторяющиеся цифры или комбинации, образующие легко узнаваемый рисунок на цифровой клавиатуре, делают PIN-код предсказуемым. К таким комбинациям относятся также 4321 и 2580, составленные с учетом расположения цифр на телефонной клавиатуре.
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Не менее рискованны PIN-коды, связанные с различными датами, особенно те, которые можно сопоставить с годом рождения владельца карты.
Масштаб проблемы значителен - три самых популярных PIN-кода (1234, 1111 и 0000) вместе составили почти 19% всех проанализированных кодов. Хотя данные были получены из ранее опубликованных баз данных и не охватывают все платежные карты, они наглядно показывают, как часто люди выбирают легко предсказуемые комбинации.
Как выбрать безопасный PIN-код
Главное правило - PIN-код должен быть как можно менее предсказуемым. Не следует использовать даты рождения, повторяющиеся цифры, последовательности цифр или легко узнаваемые узоры на клавиатуре.
Также без необходимости не стоит использовать один и тот же код в разных местах. Эксперты отмечают, что автоматически назначенные банком PIN-коды могут быть безопаснее тех, которые люди придумывают самостоятельно, ориентируясь на простые и легко предсказуемые схемы.