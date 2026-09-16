Почти 19% людей используют один из трех PIN-кодов: эксперты советуют немедленно их сменить

Также без необходимости не стоит использовать один и тот же код в разных местах. Эксперты отмечают, что автоматически назначенные банком PIN-коды могут быть безопаснее тех, которые люди придумывают самостоятельно, ориентируясь на простые и легко предсказуемые схемы.