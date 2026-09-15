Когда нет времени готовить - горячий лаваш с курицей за 15 минут
Когда хочется чего-то горячего, сытного и без долгой готовки, выручит лаваш с курицей и сыром. Всего 15 минут на сковороде - и получится хрустящий ужин с сочной начинкой и расплавленным сыром.
Ингредиенты на 2 порции
- тонкий лаваш - 2 листа
- куриное филе - 250 г
- твердый или полутвердый сыр - 120 г
- помидор - 1 шт.
- сметана или натуральный йогурт - 2 ст. ложки
- соль - по вкусу
- черный перец - по вкусу
- паприка - 0,5 ч. ложки
- зелень - по желанию
Как приготовить
Куриное филе нарежьте небольшими тонкими кусочками. Хорошо разогрейте сковороду и обжарьте курицу в течение 5-7 минут, периодически помешивая. В конце посолите, добавьте перец и паприку.
Сыр натрите на крупной терке, помидор нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками. Лаваш смажьте небольшим количеством сметаны или йогурта.
На одну половину каждого листа выложите горячую курицу, помидоры и щедро посыпьте сыром. При желании добавьте петрушку, укроп или зеленый лук.
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Сложите лаваш пополам или сверните плотным конвертом. Переложите на сухую разогретую сковороду и обжаривайте примерно по 2 минуты с каждой стороны. Лаваш должен стать золотистым и хрустящим, а сыр внутри - полностью расплавиться. Подавайте сразу, пока начинка горячая.