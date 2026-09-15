Когда нет времени готовить - горячий лаваш с курицей за 15 минут

Сложите лаваш пополам или сверните плотным конвертом. Переложите на сухую разогретую сковороду и обжаривайте примерно по 2 минуты с каждой стороны. Лаваш должен стать золотистым и хрустящим, а сыр внутри - полностью расплавиться. Подавайте сразу, пока начинка горячая.