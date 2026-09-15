Когда нет времени готовить - горячий лаваш с курицей за 15 минут
Фото: Otkrito
Хрустящий лаваш с курицей, помидорами и расплавленным сыром готовится на сковороде всего за несколько минут.
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Кулинарный рецепт

Когда нет времени готовить - горячий лаваш с курицей за 15 минут

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Когда хочется чего-то горячего, сытного и без долгой готовки, выручит лаваш с курицей и сыром. Всего 15 минут на сковороде - и получится хрустящий ужин с сочной начинкой и расплавленным сыром.

Ингредиенты на 2 порции

  • тонкий лаваш - 2 листа
  • куриное филе - 250 г
  • твердый или полутвердый сыр - 120 г
  • помидор - 1 шт.
  • сметана или натуральный йогурт - 2 ст. ложки
  • соль - по вкусу
  • черный перец - по вкусу
  • паприка - 0,5 ч. ложки
  • зелень - по желанию

Как приготовить

Куриное филе нарежьте небольшими тонкими кусочками. Хорошо разогрейте сковороду и обжарьте курицу в течение 5-7 минут, периодически помешивая. В конце посолите, добавьте перец и паприку.

Сыр натрите на крупной терке, помидор нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками. Лаваш смажьте небольшим количеством сметаны или йогурта.

На одну половину каждого листа выложите горячую курицу, помидоры и щедро посыпьте сыром. При желании добавьте петрушку, укроп или зеленый лук.

Сложите лаваш пополам или сверните плотным конвертом. Переложите на сухую разогретую сковороду и обжаривайте примерно по 2 минуты с каждой стороны. Лаваш должен стать золотистым и хрустящим, а сыр внутри - полностью расплавиться. Подавайте сразу, пока начинка горячая.

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