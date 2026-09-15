"С октября будете получать меньше". Может ли работодатель просто поставить сотрудника перед фактом?
Работодатель сообщает, что у компании сложный период и со следующего месяца зарплата будет меньше. Может ли он просто поставить сотрудника перед фактом?
Согласно Трудовому закону Латвии, условия уже заключенного договора могут быть изменены по взаимному соглашению работника и работодателя. Государственная инспекция труда также разъясняет, что без согласия сотрудника нельзя самовольно менять такие существенные условия, как выполняемая работа, место работы или размер оплаты труда.
Просто сообщить о новой зарплате недостаточно
Если в трудовом договоре указана зарплата 1500 евро брутто, а руководитель говорит: "С октября будете получать 1200 евро", само по себе такое заявление ничего не меняет.
Работодатель может предложить меньшую сумму и предоставить письменное соглашение об изменении трудового договора. Сотрудник вправе согласиться или отказаться. Если он согласен, стороны подписывают изменения. Если нет, прежние условия продолжают действовать до тех пор, пока трудовые отношения не будут изменены или прекращены в установленном законом порядке.
Что будет, если сотрудник откажется
Отказ согласиться на меньшую зарплату сам по себе не является основанием для автоматического увольнения.
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Однако работодатель может предложить изменить условия договора и одновременно предупредить, что при отказе трудовые отношения будут прекращены. Для этого должно существовать законное основание для увольнения, например реальное сокращение штата из-за экономических или организационных изменений в компании.
Иными словами, вариант "соглашайся на меньшую зарплату, иначе завтра увольняем" закону не соответствует.
В отдельных случаях, если работник соглашается продолжить работу на измененных условиях с меньшей зарплатой, прежний уровень оплаты сохраняется еще на один месяц.
Если стороны договариваются о неполном рабочем времени, зарплата действительно может уменьшиться пропорционально отработанным часам.
Но если рабочее время закреплено в трудовом договоре, работодатель также не может просто объявить, что теперь человек будет работать меньше и соответственно получать меньше. Такое изменение тоже требует согласования.
А если меняется система оплаты
Если компания меняет систему оплаты труда, например переходит с почасовой оплаты на сдельную, работников необходимо письменно предупредить как минимум за месяц. Но это не означает, что работодатель может таким образом просто уменьшить конкретную зарплату, указанную в трудовом договоре. Для изменения установленной суммы по-прежнему требуется согласие сотрудника.
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С премиями ситуация может отличаться
Фиксированная зарплата и премия - не одно и то же. Премия может быть дополнительным вознаграждением, которое не гарантируется каждый месяц и зависит от результатов работы или решения работодателя. Поэтому отсутствие необязательной премии не всегда считается уменьшением зарплаты.
Но если бонус или доплата прямо гарантированы трудовым или коллективным договором либо обязательными правилами компании, работодатель должен соблюдать эти условия.
Ниже минимальной зарплаты платить нельзя
В 2026 году минимальная месячная зарплата в Латвии при нормальном полном рабочем времени составляет 780 евро. Даже если работник согласен на снижение оплаты, при полной занятости зарплата не может быть ниже установленного государством минимума.
Если сотрудник не подписывал никаких изменений, а зарплата неожиданно оказалась меньше, стоит проверить трудовой договор, дополнительные соглашения и расчетный листок.
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Если в договоре по-прежнему указана прежняя сумма и законных оснований для уменьшения выплаты нет, работник может потребовать выплатить недостающую часть и при необходимости обратиться в Государственную инспекцию труда.
Если после отказа согласиться на новые условия сотрудника увольняют и он считает увольнение незаконным, важно не затягивать: иск о признании увольнения недействительным необходимо подать в суд в течение одного месяца после получения уведомления.