Ропажский край зазывает к себе уехавших за границу жителей Латвии
Фото: LETA
Самоуправление Ропажского края живет скромно.
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Ропажский край зазывает к себе уехавших за границу жителей Латвии

Отдел информации

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Самоуправление Ропажского края приглашает граждан Латвии и их семьи, которые жили за рубежом, рассмотреть возможность вернуться.

Самоуправление Ропажского края приглашает граждан Латвии и их семьи, которые проживают за рубежом, рассмотреть возможность вернуться в Латвию и строить свою жизнь в крае.

"Ропажский край — подходящее место для жизни семей, наемных работников, предпринимателей и всех, кто хочет сочетать жизнь в пригородной среде с удобной доступностью до Риги", - утверждает самоуправление.

При возвращении или переезде в Ропажский край самоуправление может помочь сориентироваться по ряду вопросов:

  • декларированием и местом жительства в крае Ропажи;
  • детскими садами и школами;
  • социальной помощью и услугами;
  • жилищными вопросами и возможностями поддержки от самоуправления;
  • возможностями для предпринимательства и занятости;
  • возможностями для детей и молодежи в крае;
  • возможностями для культуры, спорта и досуга;
  • другими вопросами, связанными с началом или возобновлением жизни в крае Ропажи.

При необходимости контактное лицо по ремиграции самоуправления поможет найти ответственного специалиста или учреждение для решения конкретного вопроса.

Рассматривающих возможности вернуться в Латвию или переехать в Ропажский край, приглашают связаться с контактным лицом по ремиграции самоуправления.

Контактное лицо по ремиграции самоуправления края Ропажи:

Ингрида Бирзниеце-Эзера
Адрес электронной почты: ingrida.birzniece-ezera@ropazi.lv
Номер телефона:  +371 27897319

Более подробная информация о возможностях ремиграции и поддержке в самоуправлениях доступна также на www.remigracija.lv.

Самоуправление края также готово помочь информацией и навигацией по спектру муниципальных услуг и возможностей поддержки, чтобы возвращение в Латвию или переезд в Ропажский край были максимально простыми.

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