Ропажский край зазывает к себе уехавших за границу жителей Латвии
Самоуправление Ропажского края приглашает граждан Латвии и их семьи, которые жили за рубежом, рассмотреть возможность вернуться.
Самоуправление Ропажского края приглашает граждан Латвии и их семьи, которые проживают за рубежом, рассмотреть возможность вернуться в Латвию и строить свою жизнь в крае.
"Ропажский край — подходящее место для жизни семей, наемных работников, предпринимателей и всех, кто хочет сочетать жизнь в пригородной среде с удобной доступностью до Риги", - утверждает самоуправление.
При возвращении или переезде в Ропажский край самоуправление может помочь сориентироваться по ряду вопросов:
- декларированием и местом жительства в крае Ропажи;
- детскими садами и школами;
- социальной помощью и услугами;
- жилищными вопросами и возможностями поддержки от самоуправления;
- возможностями для предпринимательства и занятости;
- возможностями для детей и молодежи в крае;
- возможностями для культуры, спорта и досуга;
- другими вопросами, связанными с началом или возобновлением жизни в крае Ропажи.
При необходимости контактное лицо по ремиграции самоуправления поможет найти ответственного специалиста или учреждение для решения конкретного вопроса.
Рассматривающих возможности вернуться в Латвию или переехать в Ропажский край, приглашают связаться с контактным лицом по ремиграции самоуправления.
Контактное лицо по ремиграции самоуправления края Ропажи:
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Ингрида Бирзниеце-Эзера
Адрес электронной почты: ingrida.birzniece-ezera@ropazi.lv
Номер телефона: +371 27897319
Более подробная информация о возможностях ремиграции и поддержке в самоуправлениях доступна также на www.remigracija.lv.
Самоуправление края также готово помочь информацией и навигацией по спектру муниципальных услуг и возможностей поддержки, чтобы возвращение в Латвию или переезд в Ропажский край были максимально простыми.