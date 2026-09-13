Телефон молчит, а вам кажется, что он завибрировал: откуда берутся "фантомные" уведомления

Фантомные сигналы также чаще замечают в периоды стресса, тревоги и сильной усталости. В такие моменты внимание обостряется, а привычка постоянно проверять экран усиливается. Однако один только факт, что вам время от времени мерещится вибрация, еще не говорит о зависимости от смартфона.