Телефон молчит, а вам кажется, что он завибрировал: откуда берутся "фантомные" уведомления
Знакомая ситуация: в кармане будто бы завибрировал телефон, вы достаете его, но на экране ничего нет. Ни сообщения, ни звонка, ни пропущенного уведомления. Почему мы чувствуем сигналы, которых не было, и стоит ли из-за этого беспокоиться?
Когда телефон ни при чем
У этого явления есть название - синдром фантомной вибрации. Человеку кажется, что телефон подал сигнал, хотя на самом деле устройство не вибрировало. Бывает и похожий эффект: среди постороннего шума вдруг слышится знакомая мелодия звонка или звук входящего сообщения.
Название звучит серьезнее, чем само явление. В большинстве случаев это не болезнь и не признак психического расстройства, а обычная ошибка восприятия. Она настолько распространена, что знакома значительной части владельцев смартфонов. В одном из исследований фантомные вибрации испытывали около двух третей опрошенных медицинских работников, а в некоторых других группах доля оказалась еще выше.
Мозг слишком хорошо выучил этот сигнал
Каждый день телефон десятки раз сообщает нам о новых письмах, сообщениях, звонках и обновлениях. Схема всегда одна и та же: вибрация - рука тянется к карману - взгляд падает на экран. Со временем это действие становится автоматическим.
Мозг привыкает ждать очередного сигнала и порой принимает за него совсем другие ощущения: движение ткани, прикосновение одежды к коже, легкое сокращение мышцы или давление лежащего в кармане предмета. Обычно человек даже не обратил бы на них внимания. Но когда телефон всегда рядом, мозг мгновенно предлагает самое привычное объяснение: пришло сообщение.
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Нечто похожее происходит, когда в шуме воды мерещится звонок в дверь, а в гуле толпы вдруг слышится собственное имя. Мозг не просто обрабатывает звуки и прикосновения - он постоянно пытается заранее угадать, что именно мы сейчас увидим, услышим или почувствуем. Иногда он промахивается.
Чем важнее сообщение, тем сильнее ожидание
Особенно часто телефон "вибрирует" у тех, кто ждет важного звонка или боится пропустить рабочее сообщение. Если каждое уведомление может потребовать немедленного ответа, человек остается настороже даже тогда, когда устройство молчит.
Фантомные сигналы также чаще замечают в периоды стресса, тревоги и сильной усталости. В такие моменты внимание обостряется, а привычка постоянно проверять экран усиливается. Однако один только факт, что вам время от времени мерещится вибрация, еще не говорит о зависимости от смартфона.
Есть и более простое объяснение. Многие годами носят телефон в одном и том же кармане. Мозг запоминает его вес, положение и характер сигнала настолько хорошо, что может воспроизвести знакомое ощущение, даже когда устройства рядом нет.
Есть ли повод волноваться
Редкие фантомные вибрации безобидны. Если ощущение длится мгновение, исчезает после проверки телефона и никак не мешает жить, делать с ним ничего не нужно.
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Задуматься стоит не столько о самой вибрации, сколько о своих отношениях с телефоном. Если вы каждые несколько минут проверяете экран, нервничаете без доступа к интернету, просыпаетесь ночью из-за сообщений или не можете сосредоточиться, пока смартфон лежит рядом, возможно, организму не хватает отдыха от постоянного потока информации.
Не следует списывать на телефон регулярное онемение, покалывание, дрожь или боль в одном и том же участке тела. Если такие ощущения возникают независимо от смартфона, долго не проходят или сопровождаются слабостью, лучше обратиться к врачу.
Как избавиться от "вибрации", которой нет
Чаще всего достаточно ненадолго изменить привычный сценарий. Можно переложить телефон из кармана в сумку, отключить вибрацию или оставить сигналы только для действительно важных приложений. Полезно также включать режим "Не беспокоить" во время работы, отдыха и сна.
Некоторым помогает простое правило: не хвататься за смартфон после каждого звука, а проверять сообщения через определенные промежутки времени. Когда мозг перестает ждать сигнала каждую минуту, фантомные ощущения обычно становятся реже или исчезают совсем.