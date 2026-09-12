Что будет с пенсией, если пенсионер снова устроится на работу

Размер прибавки в каждом случае будет разным. Он зависит от зарплаты, суммы социальных взносов и продолжительности работы. Если пенсионер проработал лишь несколько месяцев и получал небольшую зарплату, увеличение может оказаться незначительным. При более длительной работе прибавка будет выше. Если человек хочет изменить месяц автоматического перерасчета, ему необходимо подать соответствующее заявление в VSAA.