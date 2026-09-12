Что будет с пенсией, если пенсионер снова устроится на работу
Получение пенсии не запрещает человеку вернуться на рынок труда. Однако последствия зависят от того, достиг ли пенсионер установленного возраста или оформил пенсию досрочно. Otkrito рассказывает, продолжат ли выплачивать пенсию после трудоустройства, как изменится ее размер и кому выплаты могут временно прекратить.
В 2026 году установленный пенсионный возраст в Латвии составляет 65 лет, а минимальный страховой стаж для назначения пенсии по старости - 20 лет.
Если человек уже достиг пенсионного возраста и получает пенсию по старости, он может устроиться на работу и одновременно получать зарплату и пенсию. Из-за трудоустройства пенсию не отменят и не уменьшат.
Отдельно сообщать о начале работы в Государственное агентство социального страхования (VSAA) обычно не требуется. Необходимые сведения поступают от работодателя.
Работа может увеличить пенсию
С зарплаты работающего пенсионера продолжают платить взносы социального страхования. Благодаря этому у человека накапливается дополнительный пенсионный капитал, который впоследствии учитывается при перерасчете пенсии.
С 1 апреля 2026 года VSAA проводит такой перерасчет автоматически. Учитывается пенсионный капитал, накопленный после назначения пенсии или ее предыдущего перерасчета.
Размер прибавки в каждом случае будет разным. Он зависит от зарплаты, суммы социальных взносов и продолжительности работы. Если пенсионер проработал лишь несколько месяцев и получал небольшую зарплату, увеличение может оказаться незначительным. При более длительной работе прибавка будет выше. Если человек хочет изменить месяц автоматического перерасчета, ему необходимо подать соответствующее заявление в VSAA.
Как будут применять необлагаемый минимум
После трудоустройства у пенсионера появляются два источника дохода - пенсия и зарплата. В 2026 году необлагаемый минимум пенсионера составляет 1000 евро в месяц.
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Порядок его применения зависит от того, где находится налоговая книжка человека в электронной системе Службы государственных доходов.
Если налоговая книжка подана в VSAA, весь необлагаемый минимум в размере 1000 евро применяется к пенсии. Если книжка подана работодателю, необлагаемый минимум делится пополам - 500 евро применяются к пенсии и еще 500 евро к зарплате.
При необходимости пенсионер может изменить место подачи налоговой книжки в Системе электронного декларирования VID. Перед этим стоит сравнить размер пенсии и зарплаты, чтобы выбрать наиболее удобный вариант применения необлагаемого минимума.
Для досрочной пенсии действуют особые правила
Совсем иначе ситуация складывается у людей, которым пенсия по старости назначена досрочно и которые еще не достигли установленного пенсионного возраста.
Неработающему получателю досрочной пенсии выплачивают 50% от назначенной суммы. Если такой человек устраивается на работу или становится самозанятым и за него необходимо платить обязательные социальные взносы, выплату досрочной пенсии прекращают. Это ограничение действует только до достижения установленного пенсионного возраста. После этого человек сможет одновременно работать и получать пенсию на общих основаниях.