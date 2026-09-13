Даже дети попросят добавки - цветная капуста под хрустящей сырной корочкой

Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и тщательно промойте. Опустите их в кипящую подсоленную воду и варите около 5 минут. Капуста должна немного размягчиться, но не развариться. Откиньте ее на дуршлаг и дайте воде полностью стечь.