Даже дети попросят добавки - цветная капуста под хрустящей сырной корочкой
Цветная капуста далеко не всегда вызывает восторг у детей, да и многие взрослые относятся к ней без особого энтузиазма. Но стоит добавить нежный сливочный соус и румяную сырную корочку, как привычный овощ превращается в аппетитное блюдо для всей семьи.
Ингредиенты на 4 порции
- цветная капуста - 1 небольшой кочан, около 700-800 г
- твердый сыр - 150 г
- молоко - 300 мл
- сливочное масло - 30 г
- пшеничная мука - 1,5 столовой ложки
- панировочные сухари - 2 столовые ложки
- соль - по вкусу
- молотый черный перец - по вкусу
- мускатный орех - небольшая щепотка
- сливочное масло для смазывания формы
Как приготовить цветную капусту под сырной корочкой
Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и тщательно промойте. Опустите их в кипящую подсоленную воду и варите около 5 минут. Капуста должна немного размягчиться, но не развариться. Откиньте ее на дуршлаг и дайте воде полностью стечь.
Пока капуста остывает, приготовьте соус. Растопите в небольшой кастрюле сливочное масло, добавьте муку и хорошо перемешайте. Прогревайте около минуты, затем постепенно влейте молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не появились комочки.
Варите соус на слабом огне несколько минут, пока он слегка не загустеет. Добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Снимите кастрюлю с огня, всыпьте примерно две трети натертого сыра и перемешайте до его полного растворения.
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Смажьте форму сливочным маслом и выложите в нее цветную капусту. Равномерно полейте соусом. Оставшийся сыр смешайте с панировочными сухарями и посыпьте блюдо сверху.
Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. Корочка должна стать золотистой, а соус - начать слегка пузыриться по краям.
Дайте готовому блюду постоять 5 минут и подавайте теплым. Такая капуста может стать самостоятельным ужином, гарниром к курице или рыбе.