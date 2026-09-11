Почему чистые полотенца пахнут затхлостью и как этого избежать

После окончания стирки белье лучше достать из машины как можно быстрее. Полотенца нужно хорошо расправить и развесить так, чтобы между ними оставалось свободное пространство. По возможности сушить их стоит в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Если полотенца остаются в ванной, желательно включить вентиляцию или оставить дверь открытой. Не стоит складывать полотенца в шкаф сразу после высыхания. Лучше дать им полежать еще некоторое время на воздухе и убедиться, что ткань полностью сухая.