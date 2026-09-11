Почему чистые полотенца пахнут затхлостью и как этого избежать
Только что выстиранные полотенца кажутся чистыми, но уже через несколько часов от них появляется неприятный запах сырости. Многие сразу подозревают стиральную машину, хотя проблема нередко возникает уже после стирки.
Главная причина такого запаха - полотенце слишком долго остается влажным. Махровая ткань хорошо удерживает воду, а если воздух в помещении влажный и почти не циркулирует, внутри волокон создаются благоприятные условия для размножения бактерий и микроорганизмов. Именно они и могут давать характерный затхлый запах.
Особенно часто это происходит, когда полотенца сушат в ванной комнате. После душа влажность там и без того высокая, а закрытая дверь и отсутствие нормальной вентиляции еще сильнее замедляют высыхание ткани.
Проблема может появиться и на обычной сушилке для белья, если полотенца висят слишком близко друг к другу. Когда ткань сложена в несколько слоев или соприкасается с соседними вещами, внутренние участки долго остаются влажными.
Еще одна распространенная ошибка - убрать полотенце в шкаф, когда оно кажется сухим снаружи, но внутри махры все еще остается немного влаги. В закрытом шкафу этого достаточно, чтобы через некоторое время появился неприятный запах.
Как сушить полотенца, чтобы они не пахли
После окончания стирки белье лучше достать из машины как можно быстрее. Полотенца нужно хорошо расправить и развесить так, чтобы между ними оставалось свободное пространство. По возможности сушить их стоит в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Если полотенца остаются в ванной, желательно включить вентиляцию или оставить дверь открытой. Не стоит складывать полотенца в шкаф сразу после высыхания. Лучше дать им полежать еще некоторое время на воздухе и убедиться, что ткань полностью сухая.
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Если запах сырости уже появился, обычного просушивания может быть недостаточно. Полотенца лучше постирать повторно при максимально допустимой для конкретной ткани температуре и затем тщательно высушить.
И только если неприятный запах появляется практически у всего белья сразу после стирки, стоит проверить саму стиральную машину - уплотнительную резинку, лоток для моющего средства, фильтр и барабан. Но когда проблема касается прежде всего плотных махровых полотенец, причина часто кроется именно в том, как долго и где они сохнут.