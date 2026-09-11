Яблочные оладьи - быстрый и ароматный вариант завтрака, который можно приготовить всего за 15 минут.
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Кулинарный рецепт
Сегодня 20:46
Яблочные оладьи за 15 минут - простой завтрак для всей семьи
Если утром хочется чего-то домашнего, теплого и вкусного, но стоять у плиты долго нет времени, яблочные оладьи станут отличным вариантом. Они готовятся из самых простых продуктов, получаются мягкими внутри, с легкой сладостью и приятным ароматом яблок.
Ингредиенты:
- 2 средних яблока
- 1 яйцо
- 150 мл кефира
- 150-170 г муки
- 1-2 ст. л. сахара
- 0,5 ч. л. соды
- щепотка соли
- немного корицы по желанию
- растительное масло для жарки
Яблоки нужно очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Если они очень сочные, лишний сок лучше слегка отжать, чтобы тесто не получилось слишком жидким.
В миске смешать яйцо, сахар, соль и кефир. Добавить тертые яблоки, затем постепенно всыпать муку и соду. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану и не растекаться по сковороде.
При желании можно добавить немного корицы - она особенно хорошо сочетается с яблоками и делает аромат более насыщенным.
Сковороду разогреть с небольшим количеством растительного масла. Выкладывать тесто ложкой и жарить оладьи на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.