Пассажир раскрыл хитрость, как бесплатно получить желаемое место в самолете Ryanair

Эксперт по скидкам отмечает, что популярный лоукостер в среднем берет с каждого пассажира дополнительно 23-35 евро за выбор места. По его словам, это "просто выкачивание денег". Однако этой доплаты можно избежать с помощью простой хитрости. В день вылета - лучше всего примерно за 5-6 часов до рейса - нужно открыть раздел выбора мест и проверить, какие места еще свободны. Скорее всего, большая часть из них окажется местами в середине ряда.