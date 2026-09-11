Пассажир раскрыл хитрость, как бесплатно получить желаемое место в самолете Ryanair
Британский эксперт по скидкам рассказал о простой хитрости, которая, по его словам, может помочь пассажирам Ryanair бесплатно получить место у окна или прохода вместо случайно назначенного места в середине ряда.
Модель работы таких лоукостеров, как Ryanair, построена на том, что в базовую стоимость билета входит лишь минимальный набор услуг, а за дополнительные удобства, например большее место для багажа или выбор места в самолете, обычно приходится существенно доплачивать. Кроме того, авиакомпании стараются всячески мотивировать пассажиров платить дополнительно. Например, сотрудникам могут выплачивать премии за выявление пассажиров с превышающим допустимый вес багажом, а тем, кто выбирает бесплатное случайно назначенное место, могут намеренно достаться менее удобные места в середине ряда.
Британский журналист Джордан Кокс, называющий себя "Королем купонов" (Coupon King), поделился на своей странице в Instagram хитростью, которая позволяет бесплатно получить более удобное место на рейсе Ryanair.
Эксперт по скидкам отмечает, что популярный лоукостер в среднем берет с каждого пассажира дополнительно 23-35 евро за выбор места. По его словам, это "просто выкачивание денег". Однако этой доплаты можно избежать с помощью простой хитрости. В день вылета - лучше всего примерно за 5-6 часов до рейса - нужно открыть раздел выбора мест и проверить, какие места еще свободны. Скорее всего, большая часть из них окажется местами в середине ряда.
Затем в новой вкладке браузера нужно начать оформлять новые билеты на тот же рейс - указать вымышленные имена пассажиров и выбрать для каждого место, на котором вы сами точно не хотели бы сидеть. Если свободных мест много, возможно, придется добавить более десяти фиктивных пассажиров.
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Поскольку эти места окажутся "заняты" и будут находиться в корзине другого "покупателя", система временно их заблокирует. После этого можно вернуться к своей настоящей брони и зарегистрироваться на рейс, выбрав случайно назначенное место. По словам Кокса, тогда система должна предложить одно из оставшихся свободных мест - у прохода или у окна.