Тысячи рижан упускают возможность получить до 12 000 евро на подключение к канализации
Как сообщает Rīgas ūdens, несмотря на широкую доступность централизованных услуг водоснабжения и канализации в Риге, более 8000 жителей до сих пор не подключены к городским сетям. Часть жителей продолжает пользоваться автономными системами, обслуживание которых обходится значительно дороже.
Чтобы побудить жителей рассмотреть возможность подключения к городским сетям и рассказать о преимуществах и доступной финансовой поддержке, Rīgas ūdens начинает кампанию Vai tev to vajag? ("Тебе это надо?"). На сайте кампании собрана практическая информация о подключении к централизованным сетям. Там также создан инструмент проверки адреса, позволяющий узнать, какое софинансирование и какой вид поддержки доступны для конкретной недвижимости. На сайте пошагово объясняется весь процесс подключения, а также можно сразу подать электронную заявку на строительство подключения специалистам по обслуживанию клиентов Rīgas ūdens.
Rīgas ūdens напоминает, что жителям всех районов Риги доступно софинансирование Рижского самоуправления для подключения жилых домов к централизованной канализации. В зависимости от длины построенного подключения его размер составляет от 1000 до 2000 евро.
В отдельных районах, где канализационная инфраструктура была построена при поддержке Фонда сплочения Европейского союза, определенным группам жителей доступно софинансирование до 100% стоимости строительства подключения.
В случаях, когда для подключения необходимо проводить работы в пределах красных линий улицы, Rīgas ūdens предлагает дополнительную поддержку в размере до 12 000 евро на строительство канализационного подвода.
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