Тысячи рижан упускают возможность получить до 12 000 евро на подключение к канализации

Чтобы побудить жителей рассмотреть возможность подключения к городским сетям и рассказать о преимуществах и доступной финансовой поддержке, Rīgas ūdens начинает кампанию Vai tev to vajag? ("Тебе это надо?"). На сайте кампании собрана практическая информация о подключении к централизованным сетям. Там также создан инструмент проверки адреса, позволяющий узнать, какое софинансирование и какой вид поддержки доступны для конкретной недвижимости. На сайте пошагово объясняется весь процесс подключения, а также можно сразу подать электронную заявку на строительство подключения специалистам по обслуживанию клиентов Rīgas ūdens.