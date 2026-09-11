Куда жаловаться на врача или больницу в Латвии и как добиться ответа в 2026 году
Неудачный разговор с врачом, отказ предоставить документы, сомнения в качестве лечения и вред здоровью требуют разных действий. В одном случае достаточно обратиться к руководству клиники, в другом жалобу должна рассматривать Инспекция здравоохранения, а требование о компенсации подается в Фонд риска лечения. Разбираемся, куда обращаться пациенту в Латвии и какие сроки нельзя пропустить.
Сначала стоит обратиться в саму клинику
Если проблема возникла в больнице, поликлинике, частном медицинском центре или практике семейного врача, первым адресатом обычно становится руководство этого учреждения.
Письменное заявление можно направить заведующему отделением, главному врачу, руководителю учреждения или в отдел по работе с пациентами. В документе следует описать произошедшее и попросить провести внутреннюю проверку.
С 29 января 2026 года в Законе о правах пациентов указано, что медицинское учреждение должно рассмотреть такое заявление в разумный срок с учетом срочности вопроса. Ответ по существу должен быть предоставлен не позднее одного месяца со дня получения заявления. При необходимости учреждение должно попытаться урегулировать разногласия путем переговоров.
Жалоба руководству клиники подходит, если речь идет:
- о грубом или унизительном обращении;
- об отсутствии объяснений со стороны врача;
- о проблемах с организацией приема;
- об отказе предоставить документы;
- о несоблюдении приватности;
- о действиях конкретного сотрудника;
- о нарушениях внутреннего порядка;
- о ситуации, которую учреждение еще может оперативно исправить.
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Обращение лучше отправлять так, чтобы осталось подтверждение его получения. Это может быть официальная электронная почта с документом, подписанным электронной подписью, e-adrese, заказное письмо или заявление, зарегистрированное на месте.
Когда нужно обращаться в Инспекцию здравоохранения
Инспекция здравоохранения рассматривает жалобы, связанные с качеством лечения и соблюдением прав пациентов. Обращаться туда можно, если пациент считает, что обследование или лечение проводилось ненадлежащим образом, помощь не была оказана своевременно, врач не предоставил необходимую информацию или медицинское учреждение не отреагировало на жалобу.
По закону пациент имеет право на вежливое отношение, своевременное, качественное и квалифицированное лечение. Ему также должны в понятной форме объяснить диагноз, план обследования и лечения, возможные риски, прогноз и последствия медицинского вмешательства.
Жалобу в Инспекцию здравоохранения можно подать не позднее двух лет со дня нарушения прав или законных интересов пациента.
Электронное обращение доступно через e-adrese на портале Latvija.gov.lv. При заполнении заявления следует выбрать тему Veselības aprūpe. Если подходящей формы нет, можно использовать свободную форму. К заявлению разрешено прикрепить документы и более подробное описание обстоятельств.
Контакты Инспекции здравоохранения:
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- телефон - 67081600;
- электронная почта - pasts@vi.gov.lv;
- адрес - Talejas iela 1, Rīga, LV-1026;
- официальное электронное обращение - через e-adrese на Latvija.gov.lv.
Обычное письмо по электронной почте без надежной электронной подписи может использоваться для вопроса или консультации. Для официальной жалобы безопаснее использовать e-adrese либо подписать документ электронной подписью.
Жалоба и требование компенсации - не одно и то же
Жалоба в Инспекцию здравоохранения может привести к проверке работы врача или учреждения, но сама по себе не является требованием о выплате денег.
Если в результате действий, бездействия медицинского работника или обстоятельств во время лечения был причинен вред жизни или здоровью, пациент может обратиться в Фонд риска лечения.
Фонд распространяется как на государственные, так и на платные медицинские услуги. Значения также не имеет, принадлежит ли клиника государству, самоуправлению или частному владельцу.
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Максимальная компенсация составляет:
- до 142 290 евро за вред жизни или здоровью, включая моральный вред;
- до 28 460 евро на медицинские расходы, необходимые для устранения или уменьшения последствий причиненного вреда.
При этом не возмещается стоимость той медицинской услуги, которая причинила вред. Компенсировать могут последующие расходы на лечение последствий. Транспортные расходы и суммы, уже выплаченные страховой компанией, фонд также не покрывает.
Требование нужно подать не позднее двух лет со дня, когда вред был обнаружен, но не позднее трех лет со дня его причинения.
С 29 января 2026 года пропущенный срок может быть восстановлен по мотивированной просьбе пациента, если причина опоздания будет признана уважительной. Однако рассчитывать на это автоматически нельзя - причины придется подробно изложить и подтвердить.
Решение по требованию принимается в течение шести месяцев после его получения Инспекцией здравоохранения. Если необходимо собрать и оценить дополнительные сведения, срок может быть продлен до одного года.
Заявление о компенсации подается в Инспекцию здравоохранения. Она проводит экспертизу и принимает решение, а выплатой занимается Национальная служба здравоохранения. Решение Инспекции можно оспорить в Министерстве здравоохранения, а решение министерства - в административном суде.
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Куда обращаться по поводу государственных услуг и необоснованной оплаты
Если вопрос касается доступности оплачиваемой государством медицинской помощи, пациентских взносов, порядка оплаты, записи на государственную услугу или информации об очередях, обращаться следует в Национальную службу здравоохранения (NVD).
Сначала можно запросить разъяснение, действительно ли конкретная услуга оплачивается государством, имела ли клиника право требовать дополнительную плату и где ту же помощь можно получить раньше.
Контакты NVD:
- бесплатный информационный телефон - 80001234;
- для звонков из-за границы - +371 67045005;
- электронная почта - nvd@vmnvd.gov.lv;
- адрес - Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012;
- официальное обращение - через e-adrese.
Центр обслуживания клиентов работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, по пятницам - с 8:30 до 15:00.
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Если есть сомнения именно в медицинской обоснованности действий врача или качестве лечения, обращаться следует не в NVD, а в Инспекцию здравоохранения.
На неэтичное поведение врача можно пожаловаться отдельно
Если претензия связана прежде всего с профессиональной этикой врача или стоматолога, заявление можно направить в Комиссию по этике Латвийского общества врачей.
Комиссия рассматривает жалобы пациентов на возможные нарушения врачебной этики. Например, речь может идти об унизительных высказываниях, неуважительном отношении, конфликте интересов или публичном поведении, несовместимом с профессиональными нормами.
Однако комиссия не заменяет Инспекцию здравоохранения, не оценивает размер вреда здоровью и не выплачивает компенсации. Если вопрос касается качества лечения, лучше параллельно обратиться в Инспекцию.
Если разглашены медицинские данные
Диагноз, результаты обследований и другая информация о здоровье относятся к защищенным персональным данным. Если клиника передала их постороннему человеку, опубликовала без законного основания или отказалась объяснить, как используются сведения, сначала следует обратиться к самой клинике или ее специалисту по защите данных.
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Если нарушение не устранено, жалобу можно подать в Государственную инспекцию данных. К ней рекомендуется приложить копию обращения в медицинское учреждение, подтверждение отправки и полученный ответ, если он был предоставлен.
Жалобы принимаются через e-adrese, а также по электронной почте pasts@dvi.gov.lv при наличии надежной электронной подписи. Бумажное заявление можно отправить по адресу Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.
Если есть признаки преступления
Если речь идет о насилии, подделке документов, вымогательстве, краже лекарств, незаконной передаче данных или другом возможном преступлении, необходимо обращаться в Государственную полицию.
При непосредственной угрозе жизни или здоровью нужно звонить по номеру 112. Жалоба руководству больницы или проверка Инспекции здравоохранения не заменяют экстренного обращения в полицию.
Какие документы нужно собрать
До подачи жалобы желательно запросить в клинике медицинские документы. Пациент имеет право знакомиться со своей документацией, получать выписки и копии. Один раз копия, выписка или дубликат предоставляется бесплатно. Учреждение должно выдать документы в течение трех рабочих дней после получения запроса.
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К жалобе могут пригодиться:
- выписки и заключения врачей;
- результаты анализов и обследований;
- направления и рецепты;
- план лечения;
- счета, чеки и подтверждения оплаты;
- переписка с клиникой;
- ответ медицинского учреждения;
- фотографии, если они имеют отношение к делу;
- заключение другого врача;
- документы о последующем лечении и расходах.
Оригиналы лучше оставить у себя, а к заявлению приложить копии. Если жалобу подает не сам пациент, может потребоваться документ, подтверждающий право представлять его интересы.
Как написать жалобу, чтобы ее можно было проверить
В заявлении необходимо указать имя, фамилию, контактные данные и адрес для ответа. Далее следует назвать врача и медицинское учреждение, указать даты и по порядку описать произошедшее.
Лучше избегать общих формулировок вроде "меня плохо лечили". Вместо этого следует написать, когда пациент обратился за помощью, какие симптомы сообщил, что сделал или не сделал врач, какие объяснения были получены и какие последствия наступили.
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В конце необходимо сформулировать конкретную просьбу. Например:
- провести проверку;
- оценить качество оказанной помощи;
- объяснить действия врача;
- исправить сведения в медицинской документации;
- предоставить копии документов;
- вернуть необоснованно взысканную плату;
- принять меры для устранения нарушения;
- рассмотреть требование о компенсации.
Чем точнее изложена хронология и чем лучше она подтверждена документами, тем проще учреждению или надзорному ведомству проверить обстоятельства дела.