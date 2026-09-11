Куда жаловаться на врача или больницу в Латвии и как добиться ответа в 2026 году

С 29 января 2026 года в Законе о правах пациентов указано, что медицинское учреждение должно рассмотреть такое заявление в разумный срок с учетом срочности вопроса. Ответ по существу должен быть предоставлен не позднее одного месяца со дня получения заявления. При необходимости учреждение должно попытаться урегулировать разногласия путем переговоров.