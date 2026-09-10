Некоторые медицинские обследования в Латвии бесплатны. Как на них записаться?

Для обследования на рак шейки матки женщины в возрасте от 25 до 29 лет получают приглашение один раз в три года. Женщинам в возрасте от 30 до 70 лет приглашения направляются один раз в пять лет, поскольку в 2025 году был внедрен новый, более эффективный метод – тест на ВПЧ. Если результат теста на ВПЧ отрицательный, следующий скрининг предусмотрен через пять лет, поскольку риск развития рака в течение этого периода крайне низок.