Некоторые медицинские обследования в Латвии бесплатны. Как на них записаться?
Как сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD), оплачиваемые государством обследования доступны всем, кто хочет пройти профилактическую проверку. Какие именно обследования доступны и как на них записаться?
Профилактический осмотр у семейного врача
Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться об удобном дне и времени визита. Доплата пациента за такой профилактический осмотр не взимается – он полностью оплачивается государством.
Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья, а при необходимости измеряет артериальное давление и пульс, проверяет массу тела, рост, состояние кожи и слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, осматривает и прощупывает лимфатические узлы шеи, подмышечных впадин и паховой области, оценивает зрение, слух, психическое состояние, чувствительность, двигательные и неврологические функции, состояние щитовидной железы, проводит пальпацию живота и другие необходимые манипуляции.
После осмотра семейный врач может рекомендовать пациенту дополнительные обследования или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации относительно того, на какие аспекты состояния здоровья в дальнейшем следует обращать особое внимание.
Проверка здоровья сердца
Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет во время упомянутого профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. В рамках обследования при необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется артериальное давление, определяется индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности, триглицеридов, проводится аускультация сердца и сонных артерий, а также оценивается электрокардиограмма.
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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, у каждого взрослого жителя Латвии в среднем имеется три фактора риска, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее распространенными являются курение, артериальная гипертензия, или повышенное кровяное давление, и повышенный уровень холестерина в крови.
Проверка на сахарный диабет
В рамках ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета также бесплатно проводится определение уровня глюкозы в плазме венозной крови натощак. Такое обследование проводится пациентам в возрасте 40 лет, а в возрасте от 45 до 72 лет – один раз в три года.
Если во время профилактического осмотра семейный врач установит, что у пациента имеется избыточная масса тела (индекс массы тела ≥ 25 кг/м²) и как минимум еще один фактор риска либо при предыдущем определении уровня глюкозы была выявлена пограничная гипергликемия, уровень глюкозы в плазме венозной крови натощак необходимо определять ежегодно.
Скрининг рака
Организованная NVD программа профилактических обследований на рак включает скрининг рака шейки матки, рака молочной железы, рака простаты и рака кишечника. Регулярное прохождение скрининга очень важно, поскольку предраковые изменения зачастую не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании, поясняет NVD.
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Если в ходе обследования никаких изменений не выявлено, скрининг позволяет убедиться в хорошем состоянии здоровья, а если заболевание все же обнаружено – своевременно начать лечение.
Скрининг рака по приглашению
Для прохождения скрининга рака шейки матки или молочной железы женщинам определенного возраста направляются письма-приглашения, которые одновременно служат направлением для получения услуги. После получения письма необходимо записаться в одно из предлагаемых медицинских учреждений. Посещение врача и профилактическое обследование полностью оплачиваются государством.
Для обследования на рак шейки матки женщины в возрасте от 25 до 29 лет получают приглашение один раз в три года. Женщинам в возрасте от 30 до 70 лет приглашения направляются один раз в пять лет, поскольку в 2025 году был внедрен новый, более эффективный метод – тест на ВПЧ. Если результат теста на ВПЧ отрицательный, следующий скрининг предусмотрен через пять лет, поскольку риск развития рака в течение этого периода крайне низок.
Для прохождения скрининга рака молочной железы приглашения направляются женщинам в возрасте от 50 до 68 лет один раз в два года.
Такие письма-приглашения отправляются примерно через три месяца после дня рождения – по почте на декларированный адрес места жительства или на электронный адрес на портале Latvija.gov.lv, если он создан. Дополнительную информацию можно получить на сайте NVD в разделе "Профилактические обследования на рак".
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Скрининг рака через практику семейного врача
В практиках семейных врачей организуются два вида онкологического скрининга – профилактическое обследование на рак кишечника для женщин и мужчин и скрининг рака простаты для мужчин.
Оплачиваемое государством профилактическое обследование на рак кишечника рекомендуется проходить один раз в два года женщинам и мужчинам в возрасте от 50 до 74 лет. Для этого пациенту сначала необходимо обратиться в практику своего семейного врача, где ему выдадут набор для теста на скрытую кровь в кале. Тест проводится дома с использованием образца после одного опорожнения кишечника. Затем тест необходимо доставить в практику семейного врача или ближайший филиал Centrālā laboratorija для получения результата.
Второе профилактическое обследование, организуемое через практики семейных врачей, – скрининг рака простаты, или предстательной железы. Он предусматривает проведение специального анализа крови один раз в два года всем мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет. Обследование также рекомендуется мужчинам в возрасте от 45 до 50 лет один раз в два года, если у кровного родственника был диагностирован рак простаты.
Для прохождения обследования необходимо связаться с практикой своего семейного врача и записаться на прием. Во время визита пациенту выдадут направление на анализ крови для определения в лаборатории уровня простатического специфического антигена (ПСА), поясняет NVD.