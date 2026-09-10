Названы латвийские магазины, АЗС и аптеки, где можно делать покупки с помощью карты даже при отсутствии связи

Жителям следует помнить, что воспользоваться таким способом оплаты можно только физически вставив карту в платежный терминал и введя PIN-код. В настоящее время офлайн-платежи с помощью смартфона или другого смарт-устройства невозможны. Кроме того, решение не работает, если у конкретного торгового предприятия отсутствует электричество.