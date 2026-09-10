Названы латвийские магазины, АЗС и аптеки, где можно делать покупки с помощью карты даже при отсутствии связи
Банк Латвии сообщает о том, что совместно с поставщиками критически важных услуг и торговыми предприятиями внедрил офлайн-платежи банковскими картами – решение, позволяющее приобретать с помощью карты товары первой необходимости даже при перебоях с интернетом или мобильной связью.
При отсутствии интернета физические лица, являющиеся клиентами поставщиков критически важных финансовых услуг, смогут в определенных магазинах продуктов питания, на автозаправочных станциях и в аптеках приобретать товары на общую сумму до 200 евро с каждой карты.
Жителям следует помнить, что воспользоваться таким способом оплаты можно только физически вставив карту в платежный терминал и введя PIN-код. В настоящее время офлайн-платежи с помощью смартфона или другого смарт-устройства невозможны. Кроме того, решение не работает, если у конкретного торгового предприятия отсутствует электричество.
В настоящее время офлайн-платежи доступны в торговых точках 10 компаний: в трех сетях магазинов продуктов питания и товаров первой необходимости – Rimi, Maxima и Lidl; на автозаправочных станциях четырех топливных компаний – VIADA, ASTARTE NAFTA, Virši и Neste (последняя обеспечивает офлайн-расчеты с помощью платежных карт клиентов Neste); а также в трех аптечных сетях – Euroaptieka, Mēness aptieka и BENU.
Офлайн-платежи работают с картами, выпущенными четырьмя банками – Swedbank, SEB banka, Citadele banka и латвийским филиалом Luminor Bank.
Это решение позволит также снимать наличные деньги, в том числе используя сеть критически важных банкоматов, которые в приоритетном порядке будут обеспечиваться наличными.
Внедренная в Латвии система офлайн-платежей предназначена для использования при перебоях со связью. С момента внедрения этого решения офлайн-оплата с помощью физической банковской карты уже позволяла торговым точкам продолжать работу во время перебоев с интернетом или мобильной связью.
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С учетом требований Закона о национальной безопасности и правил Банка Латвии критически важные финансовые услуги в стране обеспечивают Swedbank, SEB banka, Citadele banka и латвийский филиал Luminor Bank.
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