Огурцы останутся хрустящими всю зиму - шеф-повар раскрыл главное правило домашних заготовок

После открытия банки и маринованные, и квашеные овощи рекомендуется держать в холодильнике. Лучше оставлять их в той же банке и жидкости, в которой они хранились. Чтобы внутрь не попали нежелательные микроорганизмы, а овощи дольше оставались свежими, доставать их следует только чистыми столовыми приборами.