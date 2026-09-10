Огурцы останутся хрустящими всю зиму - шеф-повар раскрыл главное правило домашних заготовок
С началом осени в садах и магазинах появляется все больше местных овощей. Сейчас самое время не только наслаждаться свежей капустой, помидорами, кабачками и другими овощами, но и позаботиться о запасах на зиму.
Маринование и квашение позволяют дольше хранить сезонные овощи и экспериментировать с различными вкусами. Шеф-повар Rimi Нормунд Барановскис рассказал, какие овощи выбирать для домашних заготовок, как сохранить их хрустящими и чем разнообразить классические рецепты.
Чем свежее овощи, тем более хрустящими они останутся
Мариновать и квасить можно практически любые овощи. Поэтому помимо привычных огурцов, помидоров и кабачков стоит попробовать и другие сочетания.
Главное условие хорошего результата - свежесть продуктов. Чем свежее овощи, тем лучше они сохранят свою текстуру после маринования или квашения. Если продукты предназначены для зимних запасов, приготовить их желательно как можно скорее после покупки или сбора урожая.
На хрустящую текстуру влияет и размер кусочков. Крупно нарезанные овощи обычно остаются более плотными. Не менее важно выбирать продукты без повреждений, поскольку один испорченный овощ может повлиять на все содержимое банки.
Чтобы заготовки получились качественными и подходили для длительного хранения, необходимо точно соблюдать указанные в рецепте пропорции соли, сахара, уксуса и других ингредиентов.
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Большое значение имеет и чистота банок. Перед использованием их необходимо прокалить или простерилизовать другим способом.
Домашние заготовки также помогают экономить, поскольку в сезон овощи обычно продаются по более выгодным ценам. Кроме того, многие необходимые принадлежности, включая стеклянные банки, уже есть дома.
От классики до необычных сочетаний
Чаще всего маринуют огурцы и помидоры, добавляя к ним чеснок, укроп, листья хрена, вишни или черной смородины и другую зелень, которую можно найти в саду. Однако шеф-повар советует не бояться экспериментов и соединять в одной банке разные овощи. Например, кабачки можно сочетать с помидорами, морковью или луком.
Привычные травы и корень хрена можно заменить другими ароматными добавками. Имбирь, например, придаст маринаду более выразительный и необычный вкус. Комбинирование разных овощей и приправ позволяет получить не только новые вкусовые оттенки, но и разнообразные текстуры.
Листья вишни или смородины - не единственный способ сделать заготовки более ароматными. Если их нет под рукой, можно использовать купленные в магазине укроп, тимьян и другие свежие травы.
Нет погреба? Заготовки можно хранить и дома
Некоторые отказываются от маринования и квашения, поскольку опасаются, что им будет негде хранить банки. Однако правильно приготовленные и герметично закрытые заготовки необязательно ставить в погреб. Банки можно хранить в темном и прохладном месте, например на нижней кухонной полке, в шкафу или коридоре, куда не попадают прямые солнечные лучи.
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После открытия банки и маринованные, и квашеные овощи рекомендуется держать в холодильнике. Лучше оставлять их в той же банке и жидкости, в которой они хранились. Чтобы внутрь не попали нежелательные микроорганизмы, а овощи дольше оставались свежими, доставать их следует только чистыми столовыми приборами.
Первый раз лучше начать с классического рецепта
Тем, кто еще никогда не занимался маринованием или квашением, шеф-повар рекомендует начать с простых классических рецептов. Желающим попробовать что-то необычное он предлагает приготовить огурцы с помидорами в желе. Для этого понадобятся огурцы, репчатый лук, помидоры, соль, сахар, лимонная кислота, желатин, вода, душистый перец и гвоздика.
Огурцы и помидоры необходимо промыть, лук нарезать полосками, а огурцы - небольшими кусочками. Подготовленные овощи укладывают в банку.
Желатин заливают холодной водой и оставляют примерно на пять минут, чтобы он набух. Затем добавляют остальные ингредиенты, нагревают смесь и заливают овощи горячим маринадом. Банку закрывают, остужают и ставят в холодильник.
Шеф-повар напоминает, что маринование и квашение - это не только выгодный способ сохранить овощи на зиму, но и возможность экспериментировать с сезонным урожаем, новыми вкусами и необычными сочетаниями.