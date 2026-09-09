Чем новее авто, тем дороже ремонт: латвийских автоводителей предупредили, что им грозят крупные расходы
Современные автомобили становятся все более технологичными, обеспечивая водителям и пассажирам больший комфорт, безопасность и удобство во время поездок. Однако одновременно растет и стоимость ремонта транспортных средств — особенно в случаях, когда повреждаются сложные электронные системы и детали.
Как сообщает If Apdrošināšana, в последние годы стоимость деталей для отдельных марок и моделей автомобилей существенно выросла. Самые дорогие автомобильные детали стоят несколько тысяч евро.
На стоимость ремонта все чаще существенно влияют не только механические детали, но и современные интеллектуальные технологии, которыми оснащаются новые автомобили. Например, сегодня автомобильные фары, стекла и бамперы оборудованы современными технологиями, поэтому для возникновения значительных расходов вовсе не обязательно попадать в серьезную аварию.
Например, при столкновении KIA EV9 с диким животным была повреждена передняя фара, замена которой обошлась примерно в 4000 евро, а ремонт капота и бампера автомобиля в общей сложности превысил 15 000 евро. Даже кажущиеся незначительными повреждения могут привести к серьезным расходам. Например, у BMW iX от небольшого удара камня было повреждено стекло панорамной крыши, замена которого стоила более 8000 евро.
Стоит также отметить, что в последние годы выросла стоимость замены лобового стекла у Toyota RAV4. Если несколько лет назад она составляла около 1000 евро, то сейчас в зависимости от комплектации может превышать даже 2000 евро. Дорого обходятся и легкосплавные диски, которые часто повреждаются при наезде на бордюры: цена в 1000 евро за один диск уже никого не удивляет, причем речь вовсе не обязательно идет об автомобиле премиум-класса или диске большого размера.
Но стоимость ремонта складывается не только из цены самих деталей. Она включает также установку, работу квалифицированных механиков, а нередко и диагностику. В отдельных случаях стоимость работ может быть сопоставима со стоимостью деталей. Влияют на цену и цепочки поставок. Прежде чем детали попадают в кузовные сервисы, их перевозят и хранят на складах. Каждый из этих этапов увеличивает общие расходы.
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