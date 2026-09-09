Чем новее авто, тем дороже ремонт: латвийских автоводителей предупредили, что им грозят крупные расходы

Стоит также отметить, что в последние годы выросла стоимость замены лобового стекла у Toyota RAV4. Если несколько лет назад она составляла около 1000 евро, то сейчас в зависимости от комплектации может превышать даже 2000 евро. Дорого обходятся и легкосплавные диски, которые часто повреждаются при наезде на бордюры: цена в 1000 евро за один диск уже никого не удивляет, причем речь вовсе не обязательно идет об автомобиле премиум-класса или диске большого размера.