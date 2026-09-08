Почему бананы за ночь превращаются из зеленых в коричневые - и как замедлить процесс
Еще вчера они были зелеными и твердыми, а сегодня уже покрылись коричневыми пятнами. С бананами это происходит удивительно быстро, но дело вовсе не в том, что они внезапно "испортились". Есть несколько причин, которые буквально за ночь могут ускорить созревание - и несколько способов выиграть для фруктов еще немного времени.
Почему бананы созревают так быстро
Бананы относятся к так называемым климактерическим плодам - после сбора они продолжают активно созревать. В этом процессе важную роль играет этилен - природный газообразный растительный гормон, который запускает целую цепочку изменений внутри плода. Под воздействием этилена постепенно разрушается зеленый пигмент кожуры, банан желтеет, мякоть становится мягче, а содержащийся в ней крахмал превращается в сахара. Поэтому зеленоватый банан обычно менее сладкий и более плотный, а хорошо созревший - мягкий и заметно слаще.
Но стадия красивого желтого цвета длится недолго. Созревание продолжается, и на кожуре начинают появляться коричневые точки. Со временем их становится больше, а сам банан постепенно размягчается.
Что заставляет бананы темнеть еще быстрее
Скорость созревания сильно зависит от температуры. В теплом помещении процессы идут активнее, поэтому летом или в хорошо отапливаемой кухне бананы могут пройти путь от слегка зеленых до переспелых гораздо быстрее, чем ожидалось.
Кроме того, имеет значение соседство с другими фруктами. Яблоки, груши, авокадо и некоторые другие плоды тоже выделяют этилен. Если хранить их вместе с бананами, концентрация газа вокруг фруктов повышается, а созревание ускоряется.
Такой эффект можно использовать и специально. Например, если нужно быстрее дозреть слишком зеленым бананам, их нередко кладут рядом с яблоком или помещают вместе с ним в бумажный пакет. Но если задача противоположная и бананы хочется сохранить дольше, лучше держать их отдельно.
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Помогает ли разделять гроздь и оборачивать плодоножки
Один из популярных советов - разделить связку бананов на отдельные плоды. Смысл в этом есть: когда несколько бананов лежат вплотную друг к другу, они создают вокруг себя среду с более высокой концентрацией этилена.
Еще один известный способ - обернуть плодоножки пищевой пленкой или фольгой. Полностью остановить созревание таким образом нельзя, но это может немного замедлить распространение этилена. Однако ждать от такого приема чудес не стоит. Если бананы уже очень спелые и лежат в тепле, пленка не сможет сохранить их желтыми еще неделю. Гораздо сильнее на срок хранения влияет температура и соседство с другими фруктами.
Стоит ли хранить бананы в холодильнике
Зеленые или едва пожелтевшие бананы лучше оставить при комнатной температуре. Слишком низкая температура может нарушить нормальное созревание, а кожура при этом быстро потемнеет.
Совсем другая ситуация со зрелыми желтыми бананами, которые уже готовы к употреблению. Их можно убрать в холодильник, если хочется выиграть еще несколько дней.
Есть только один визуальный нюанс - кожура на холоде часто становится коричневой или почти черной значительно быстрее. Это выглядит так, будто фрукт испортился, хотя внутри мякоть еще может оставаться светлой и вполне нормальной.
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Коричневая кожура еще не означает, что банан пора выбрасывать
Пятнистая или сильно потемневшая кожура чаще всего говорит о высокой степени зрелости, а не о том, что фрукт испорчен. Переспелый банан может стать очень мягким, ароматным и сладким. Именно такие плоды особенно хорошо подходят для бананового хлеба, кексов, оладий, каш или смузи.
О порче скорее говорят другие признаки - неприятный или необычный запах, плесень, слизистая мякоть, вытекание жидкости или явно изменившаяся структура продукта. Если ничего подобного нет, а банан просто стал мягким и покрылся коричневыми пятнами, выбрасывать его только из-за внешнего вида не обязательно.
Что делать, если бананы созрели все сразу
У бананов есть одна неудобная особенность - нередко вся купленная связка достигает нужной зрелости практически одновременно. Если становится понятно, что съесть все плоды вовремя не получится, лучший выход - заморозка.
Бананы следует очистить от кожуры, нарезать на кусочки и поместить в морозильную камеру. После размораживания их текстура уже не будет такой же, как у свежего фрукта, зато они отлично подходят для смузи, выпечки и домашних десертов.
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Замораживать бананы лучше именно без кожуры. Если отправить в морозилку целый плод, оболочка быстро почернеет, а очистить его после замораживания будет значительно неудобнее.
Как сохранить бананы желтыми хотя бы немного дольше
Если бананы еще не полностью созрели, лучше всего держать их при умеренной комнатной температуре, подальше от батареи, солнечного подоконника и других фруктов, активно выделяющих этилен.
Уже зрелые желтые плоды можно переместить в холодильник. Кожура, скорее всего, все равно потемнеет, однако мякоть будет созревать медленнее. А если бананы уже стали слишком мягкими, затягивать не стоит - их лучше либо использовать в готовке, либо заморозить.