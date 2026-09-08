Почему бананы за ночь превращаются из зеленых в коричневые - и как замедлить процесс

Еще один известный способ - обернуть плодоножки пищевой пленкой или фольгой. Полностью остановить созревание таким образом нельзя, но это может немного замедлить распространение этилена. Однако ждать от такого приема чудес не стоит. Если бананы уже очень спелые и лежат в тепле, пленка не сможет сохранить их желтыми еще неделю. Гораздо сильнее на срок хранения влияет температура и соседство с другими фруктами.