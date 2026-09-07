Какие чемоданы чаще всего ломаются при перелетах и кто за это должен заплатить
Разбитое колесо, треснувший корпус, сломанная ручка или чемодан, который после перелета выглядит так, будто пережил несколько войн, - неприятный, но вполне распространенный сценарий. Особенно обидно, когда повреждение обнаруживается уже у багажной ленты, а впереди еще поездка.
Но кто должен оплачивать ремонт или новый чемодан - авиакомпания или сам пассажир?
Какие чемоданы чаще повреждаются
В первую очередь страдают чемоданы с выступающими деталями. Колеса, телескопические ручки, внешние карманы и замки во время погрузки и разгрузки получают гораздо большую нагрузку, чем сам корпус.
Чемоданы на двух колесах обычно имеют более крупные и защищенные колеса, однако их конструкция не исключает повреждений. У моделей на четырех колесах особенно уязвимы небольшие вращающиеся колесики, которые могут отломиться или заклинить.
Отдельная проблема - дешевые пластиковые колеса и ручки. Если механизм изначально сделан из непрочного материала, сильный удар при погрузке может привести к поломке даже после одного перелета.
У жестких чемоданов встречается другая проблема - трещины корпуса. Особенно у старых моделей, которые уже подвергались ударам или воздействию низких температур.
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Мягкие чемоданы меньше подвержены появлению трещин, зато у них могут порваться ткань, молния или швы. Еще одна уязвимость - внешние карманы, которые легко зацепить при транспортировке.
Не всегда виновата авиакомпания
Сам факт повреждения чемодана после полета еще не означает, что перевозчик обязан выплатить компенсацию.
Авиакомпании обычно различают повреждения, возникшие во время транспортировки, и обычный износ багажа. Потертости, небольшие царапины, загрязнения и другие следы эксплуатации могут считаться нормальными последствиями перевозки.
А вот оторванное колесо, сломанная ручка, поврежденный корпус или порванная ткань уже могут рассматриваться как повреждение багажа, за которое отвечает перевозчик.
Что делать, если чемодан приехал разбитым
Самая распространенная ошибка - забрать багаж и уйти из аэропорта, а уже дома обнаружить повреждения.
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Лучше сразу осмотреть чемодан возле багажной ленты. Если обнаружили проблему, необходимо обратиться к представителю авиакомпании или в службу розыска багажа в аэропорту и оформить заявление о повреждении.
Полезно также сделать фотографии чемодана и повреждений. Если сохранились фотографии, сделанные перед поездкой, они могут подтвердить первоначальное состояние багажа. Не стоит выбрасывать сломанные детали или сам чемодан до окончания рассмотрения претензии.
А если чемодан был дорогим?
Цена чемодана сама по себе не гарантирует выплату полной стоимости нового багажа. При рассмотрении претензии могут учитывать характер повреждения, возраст чемодана и его состояние. В некоторых случаях перевозчик может предложить ремонт, в других - компенсацию.
Поэтому чек или другое подтверждение покупки лучше сохранить, особенно если чемодан новый.
Главное правило - не ждать
Если после перелета чемодан оказался поврежден, не откладывайте обращение в авиакомпанию. Чем раньше зафиксирована проблема, тем проще доказать, что повреждение произошло во время перевозки.
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Именно поэтому после получения багажа стоит потратить несколько минут на проверку колес, ручек, замков, корпуса и молнии.