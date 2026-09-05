Жителям Латвии объяснили, что одной страховки здоровья им уже недостаточно

Несмотря на это, страхование жизни и личное страхование в Латвии по-прежнему не получили широкого распространения. По оценкам SEB и страховой отрасли стран Балтии за 2025 год, только около 10% кормильцев семей в Латвии имеют страхование жизни и личное страхование. Это означает, что большинство семей по-прежнему рассчитывают главным образом на собственные накопления и регулярные доходы.