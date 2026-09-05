Жителям Латвии объяснили, что одной страховки здоровья им уже недостаточно
Каждый пятый житель Латвии считает, что медицинское страхование обеспечивает достаточную финансовую защиту в случае серьезных проблем со здоровьем, свидетельствуют данные опроса SEB. Однако такое представление не учитывает сокращение или потерю доходов в период, когда из-за болезни или травмы человек не может работать.
Дополнительная защита - лишь у немногих
Медицинское страхование и страхование жизни решают разные задачи. Первое помогает покрыть расходы на медицинские услуги, а второе предназначено для сохранения финансовой стабильности в непредвиденных ситуациях.
Несмотря на это, страхование жизни и личное страхование в Латвии по-прежнему не получили широкого распространения. По оценкам SEB и страховой отрасли стран Балтии за 2025 год, только около 10% кормильцев семей в Латвии имеют страхование жизни и личное страхование. Это означает, что большинство семей по-прежнему рассчитывают главным образом на собственные накопления и регулярные доходы.
Риск не так далек, как кажется
Хотя никто не хочет думать о серьезных проблемах со здоровьем, статистика показывает, что длительные ограничения здоровья затрагивают значительную часть общества.
В отчете Государственного контроля за 2025 год указано, что в Латвии статус инвалидности имеют более 221 тысячи человек, причем с 2018 года их число увеличилось более чем на 15%. Одновременно, согласно данным Eurostat за 2024 год, 39% жителей Латвии с инвалидностью подвержены риску бедности или социальной изоляции.
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Хватило бы накоплений?
Не менее важен вопрос о личном финансовом резерве. Если доходы временно сократятся, как долго человек сможет сохранять привычный уровень жизни?
По данным Eurostat, 43,7% жителей Латвии не смогли бы покрыть непредвиденные расходы за счет собственных средств. Это один из самых высоких показателей в Европе, значительно превышающий средний уровень по ЕС - 29,2%.
Как ранее писал Otkrito.lv, у многих жителей Латвии так мало денег, что они боятся проверять свои счета.