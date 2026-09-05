Почти треть детских травм происходит в школе. Что могут сделать родители?

По данным страхового акционерного общества BTA Baltic Insurance Company (BTA), за последние три года по случаям детского травматизма было выплачено более 370 тысяч евро. Почти половина всех травм - 47% - приходится на детей от 7 до 12 лет. Среди самых распространенных случаев - переломы, растяжения, повреждения связок, сухожилий и мышц.