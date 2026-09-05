Почти треть детских травм происходит в школе. Что могут сделать родители?
Почти 30% несчастных случаев с детьми происходят в школьной среде. Чаще всего дети получают травмы на уроках физкультуры, переменах, тренировках, в кружках, общих помещениях школы, а также по дороге на занятия и домой.
По данным страхового акционерного общества BTA Baltic Insurance Company (BTA), за последние три года по случаям детского травматизма было выплачено более 370 тысяч евро. Почти половина всех травм - 47% - приходится на детей от 7 до 12 лет. Среди самых распространенных случаев - переломы, растяжения, повреждения связок, сухожилий и мышц.
Специалисты напоминают, что с началом учебного года правила безопасности стоит не просто повторить, а разобрать на конкретных примерах.
С младшими детьми полезно вместе пройти дорогу до школы и показать, где безопаснее переходить улицу, на что обращать внимание возле светофоров и пешеходных переходов. Отдельно стоит напомнить, что телефон и наушники на дороге сильно снижают внимание.
Клинический психолог Детской больницы Лига Бутнаре отмечает, что детям недостаточно просто услышать правила. Они лучше усваивают их, когда видят пример взрослых и вместе с ними отрабатывают безопасное поведение.
Самостоятельность при этом лучше давать постепенно: сначала делать что-то вместе, затем наблюдать со стороны и только потом позволять ребенку действовать полностью самостоятельно.
С подростками подход должен быть другим. Вместо нравоучений специалисты советуют обсуждать реальные ситуации и возможные последствия. Например, что может произойти, если ехать вдвоем на одном электросамокате, выполнять сложный трюк без шлема или соглашаться на рискованную идею под давлением друзей.
Важно заранее обсудить и "план Б" - кому звонить и что делать, если ситуация вышла из-под контроля или кто-то получил травму.
Отдельное внимание врачи советуют уделять защитному снаряжению. По данным Детской больницы, только за первую половину 2026 года более 400 детей попали в больницу после травм, полученных при езде на велосипеде, и около 200 - после происшествий на самокатах.
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Шлем, наколенники, светоотражатели и другое защитное снаряжение не могут полностью исключить травмы, но способны значительно уменьшить тяжесть последствий.
Главная задача родителей - не запугать ребенка, а научить его вовремя замечать риск и понимать, где заканчивается обычная активность и начинается опасное поведение.