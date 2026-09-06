Курьер оставил посылку у двери, а она исчезла: кто в Латвии отвечает за пропавший заказ

По Закону о защите прав потребителей Латвии общий принцип простой: если доставку организовал продавец, риск утраты товара переходит к покупателю, когда он сам или указанный им человек фактически получил товар. Поэтому если курьер без согласия покупателя просто оставил коробку перед дверью и уехал, одна отметка "доставлено" еще не означает, что заказ действительно был передан получателю. В таком случае покупателю следует обращаться прежде всего к интернет-магазину, у которого был куплен товар. Именно продавцу необходимо разбираться с привлеченной им службой доставки.