Курьер оставил посылку у двери, а она исчезла: кто в Латвии отвечает за пропавший заказ
Курьер привез заказ, оставил коробку у двери и отметил посылку как доставленную. Но когда покупатель вернулся домой, ее уже не было. Кто в такой ситуации должен возмещать ущерб?
По Закону о защите прав потребителей Латвии общий принцип простой: если доставку организовал продавец, риск утраты товара переходит к покупателю, когда он сам или указанный им человек фактически получил товар. Поэтому если курьер без согласия покупателя просто оставил коробку перед дверью и уехал, одна отметка "доставлено" еще не означает, что заказ действительно был передан получателю. В таком случае покупателю следует обращаться прежде всего к интернет-магазину, у которого был куплен товар. Именно продавцу необходимо разбираться с привлеченной им службой доставки.
Не обязательно решает спор и фотография коробки возле двери. Она может доказать, что курьер приезжал по адресу, но не обязательно подтверждает, что товар получил покупатель.
Однако ситуация меняется, если человек сам разрешил курьеру оставить посылку у двери, например по телефону, в приложении или в инструкции к доставке. Тогда продавец и курьер могут ссылаться на то, что заказ был оставлен именно тем способом, который выбрал покупатель. Ответственность в таком споре будет зависеть от конкретных обстоятельств и доказательств.
Если посылка пропала, стоит сохранить статус доставки, сообщения, фотографию курьера и переписку, а затем письменно сообщить продавцу, что товар фактически не был получен. Если магазин отказывается решать проблему, потребитель в Латвии может обратиться в Центр защиты прав потребителей - PTAC.
Главное правило: если покупатель не разрешал оставлять заказ без присмотра, курьер не может автоматически переложить на него риск пропажи только потому, что в системе появилась отметка "доставлено".