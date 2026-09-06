Беднее нас делают не только большие покупки: эти привычки кажутся совершенно безобидными
Большие траты обычно заметны сразу. Новый телефон, поездка или дорогая техника заставляют хотя бы на минуту задуматься о бюджете. А вот небольшие расходы проходят почти незаметно - и именно они иногда месяц за месяцем съедают довольно ощутимые суммы.
Человеку гораздо проще отказаться от покупки за 500 евро, чем десять раз подряд сказать себе "нет" на кассе, когда речь идет всего о трех или пяти евро. В этом и проблема мелких расходов: каждый из них кажется слишком незначительным, чтобы вообще считать его серьезной тратой.
Особенно часто деньги уходят на вещи, которые покупают не потому, что они нужны, а потому что стоят недорого. Крем со скидкой, свеча за несколько евро, очередная футболка, "симпатичная мелочь" для кухни. Срабатывает простая мысль: "За такую цену можно взять". Но если подобных покупок за месяц наберется десять, сумма уже выглядит совсем иначе.
Примерно так же работают походы в магазин без конкретной цели. Человек заходит "просто посмотреть" или купить одну вещь, а выходит еще с несколькими товарами, которые привлекли внимание уже на месте. В супермаркете это особенно заметно: молоко легко обрастает сыром, сладостями, напитком и чем-нибудь по акции. Каждая дополнительная покупка кажется мелочью, поэтому итоговый чек удивляет уже только у кассы.
Незаметно дорожает и привычка постоянно платить за удобство. Доставка еды, такси на короткое расстояние, заказ одного товара с доплатой за доставку, кофе по дороге на работу. Ничего из этого само по себе не разоряет. Но если такие расходы повторяются несколько раз в неделю, за месяц они легко превращаются в десятки, а иногда и сотни евро.
Есть и траты, которые человек вообще перестает замечать. Подписки на фильмы, музыку, приложения, облачные сервисы и дополнительные функции продолжают списываться автоматически, даже если ими почти не пользуются. Именно поэтому банковскую выписку иногда полезнее просмотреть не ради крупных покупок, а ради небольших регулярных списаний.
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Отдельная история - "выгодные" предложения. Большая упаковка, второй товар со скидкой, бесплатная доставка от определенной суммы. Все это действительно может помочь сэкономить, но только если покупка была нужна изначально. Если ради бесплатной доставки в корзину добавляется ненужная вещь, а половина продуктов из большой упаковки потом отправляется в мусор, экономия существует только на ценнике.
Пожалуй, самая опасная привычка звучит совсем безобидно: "Подумаешь, пять евро". Один раз - действительно ничего страшного. Но пять евро каждый рабочий день - это уже около 100 евро в месяц. И именно здесь становится видно, почему финансовое положение определяют не только редкие крупные решения, но и десятки маленьких, которые принимаются почти автоматически.
Это не значит, что нужно считать каждую чашку кофе и запрещать себе любые спонтанные покупки. Гораздо полезнее время от времени посмотреть, на что регулярно уходят деньги, и честно разделить эти траты на две группы: те, которые действительно делают жизнь приятнее, и те, о которых через пять минут уже не вспоминаешь. Именно во второй группе обычно и прячется больше всего незаметных потерь.