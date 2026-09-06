Беднее нас делают не только большие покупки: эти привычки кажутся совершенно безобидными

Это не значит, что нужно считать каждую чашку кофе и запрещать себе любые спонтанные покупки. Гораздо полезнее время от времени посмотреть, на что регулярно уходят деньги, и честно разделить эти траты на две группы: те, которые действительно делают жизнь приятнее, и те, о которых через пять минут уже не вспоминаешь. Именно во второй группе обычно и прячется больше всего незаметных потерь.