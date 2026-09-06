Обувь прослужит дольше, если после прихода домой не делать одну привычную вещь
Снять обувь и сразу убрать ее в шкаф кажется вполне логичным. Но именно этого лучше не делать. После нескольких часов носки внутри почти всегда остается влага, и паре нужно время, чтобы просохнуть.
Даже если на улице сухо, обувь за день успевает накопить влагу изнутри. Стопы потеют, стельки и подкладка ее впитывают. Осенью и зимой к этому добавляются дождь, снег и мокрый асфальт. Если сразу поставить обувь в закрытый шкаф или коробку, сохнуть она будет гораздо медленнее. Со временем это может сказаться и на состоянии материалов, и на запахе. Особенно плохо постоянная сырость действует на натуральную кожу, замшу и текстильную подкладку. Если обувь регулярно не успевает как следует просохнуть, она быстрее теряет форму и изнашивается.
Есть и еще один неприятный момент. Во влажной и теплой среде активнее размножаются бактерии, а именно они во многом отвечают за стойкий запах. Поэтому после возвращения домой обувь лучше не прятать сразу, а оставить в проветриваемом месте на несколько часов. Убирать ее в шкаф стоит уже после того, как она просохнет.
Если обувь промокла, возникает другая крайность - поставить ее поближе к радиатору, чтобы высохла быстрее. Но сильный нагрев может испортить пару не меньше влаги. Кожа пересыхает и становится жестче, подошва может деформироваться, а клеевые соединения - ослабнуть.
Гораздо безопаснее сушить обувь при комнатной температуре. Если она сильно намокла, внутрь можно положить бумагу и менять ее по мере намокания. Съемные стельки лучше вынуть и сушить отдельно.