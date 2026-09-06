Обувь прослужит дольше, если после прихода домой не делать одну привычную вещь

Даже если на улице сухо, обувь за день успевает накопить влагу изнутри. Стопы потеют, стельки и подкладка ее впитывают. Осенью и зимой к этому добавляются дождь, снег и мокрый асфальт. Если сразу поставить обувь в закрытый шкаф или коробку, сохнуть она будет гораздо медленнее. Со временем это может сказаться и на состоянии материалов, и на запахе. Особенно плохо постоянная сырость действует на натуральную кожу, замшу и текстильную подкладку. Если обувь регулярно не успевает как следует просохнуть, она быстрее теряет форму и изнашивается.