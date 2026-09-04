Почему один и тот же врач сегодня принимает платно, а через неделю - за счет государства

Это две самостоятельные очереди, даже если прием ведет один и тот же врач в одном кабинете. В 2026 году в Латвии государственные квоты распределены более чем между 400 медицинскими учреждениями, причем единой системы записи на все такие услуги пока нет. По данным LSM, речь идет более чем о 12 млн оплачиваемых государством услуг, включая около 10 млн консультаций специалистов и примерно 2,3 млн обследований.