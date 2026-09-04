Почему один и тот же врач сегодня принимает платно, а через неделю - за счет государства
Один и тот же специалист может сегодня принять пациента за несколько десятков евро, а через неделю - всего за государственную доплату. Разбираемся, откуда берутся две очереди, причем здесь квоты и как при записи случайно не выбрать платный прием.
Государство оплачивает не врача, а конкретную услугу
Статус приема зависит не только от того, к какому врачу записался пациент. Значение имеют конкретная клиника, вид услуги, наличие договора с Национальной службой здравоохранения (NVD), направление и доступное государственное финансирование.
Чтобы консультация была оплачена государством, медицинское учреждение должно иметь договор с NVD именно на оказание этой услуги. Один специалист при этом может часть рабочего времени принимать пациентов в рамках государственного финансирования, а часть - за полную плату по прейскуранту клиники. NVD подтверждает, что государственные услуги предоставляют только учреждения, заключившие соответствующий договор.
Откуда берутся две разные очереди
NVD заключает с медицинскими учреждениями договоры на определенный объем услуг. В обиходе такое финансирование называют квотами. Клиника заранее знает, сколько консультаций, обследований или процедур государство готово оплатить в течение установленного периода.
Если выделенные места уже заняты, новых пациентов записывают на более поздний срок. При этом свободные часы для платного приема могут оставаться, поскольку они не оплачиваются из государственной квоты.
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Это две самостоятельные очереди, даже если прием ведет один и тот же врач в одном кабинете. В 2026 году в Латвии государственные квоты распределены более чем между 400 медицинскими учреждениями, причем единой системы записи на все такие услуги пока нет. По данным LSM, речь идет более чем о 12 млн оплачиваемых государством услуг, включая около 10 млн консультаций специалистов и примерно 2,3 млн обследований.
"За счет государства" не всегда означает бесплатно
При государственном приеме большую часть стоимости покрывает бюджет, но пациент обычно вносит установленную доплату. В 2026 году посещение врача-специалиста стоит пациенту 4 евро. За визит к семейному врачу человек младше 65 лет платит 2 евро, а с 65 лет - 1 евро. Некоторые категории жителей освобождены от доплат. Актуальные размеры указаны в памятке NVD на 2026 год.
При платной записи пациент оплачивает полную стоимость по прейскуранту медицинского учреждения. Она может составлять несколько десятков евро и заметно различаться в разных клиниках.
Одного направления недостаточно
Направление от семейного врача само по себе не гарантирует государственную оплату. При записи необходимо прямо сообщить регистратору, что пациент хочет получить услугу за счет государства.
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Кроме того, направление должно быть выдано врачом, который работает по договору с NVD. Во время платного приема врач не вправе выдавать направление на услугу, оплачиваемую государством.
Для большинства консультаций специалистов направление необходимо. Без него можно напрямую обращаться, например, к гинекологу и офтальмологу, а при определенных диагнозах - к психиатру, наркологу, эндокринологу, онкологу и ряду других специалистов. Однако и в этих случаях нужно заранее уточнить, работает ли конкретный врач в рамках государственного финансирования.
Можно ли найти государственный прием быстрее
Пациент не обязан ждать места именно в одной поликлинике. С направлением он может выбрать любое медицинское учреждение Латвии, которое оказывает нужную услугу по договору с NVD.
Предварительные сроки ожидания публикуются на сайте Rindapiearsta.lv. Эти сведения обновляются раз в месяц, поэтому перед записью необходимо позвонить в выбранную клинику. Иногда более ранние места появляются после отмены чужой записи или выделения дополнительного финансирования.
Что спросить в регистратуре
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Чтобы неожиданно не получить счет за платный прием, при записи стоит уточнить:
- это государственное или платное место;
- требуется ли направление;
- подходит ли имеющееся направление;
- сколько составит доплата;
- принимает ли по государственной записи именно выбранный врач;
- можно ли попасть в список ожидания на случай отмены чужого визита.
Если пациент согласился на ближайшее платное время, оно не становится государственным только потому, что у него есть направление. А если он записался в государственную очередь, клиника должна заранее сообщить размер обязательной доплаты и отдельно согласовать дополнительные платные услуги.