VID обратился к родителям относительно возврата налогов за кружки и секции детей

В 2026 году общая сумма оправданных расходов на все виды образования, включая дополнительное образование по интересам, и медицинские услуги составляет не более 600 евро на одного ребенка. С марта 2027 года при подаче годовой декларации о доходах за 2026 год с этой суммы можно будет вернуть переплаченный подоходный налог в размере 25,5%. Таким образом, максимальная сумма возврата при расходах в 600 евро составит 153 евро.