VID обратился к родителям относительно возврата налогов за кружки и секции детей
С началом нового учебного года возобновляется работа детских кружков и секций. Это расходы, за которые родители могут вернуть переплаченный подоходный налог с населения. Служба госдоходов (VID) рекомендует сохранять подтверждающие платеж документы — чеки, квитанции, счета интернет-банка и т. п.
Как напоминает VID, возврат налога полагается за кружки и занятия, которые предлагает образовательное учреждение, а также за занятия, организованные другим юридическим или физическим лицом, которое не зарегистрировано в Регистре образовательных учреждений, но имеет специальную лицензию самоуправления на проведение таких занятий.
Информацию о том, является ли организатор конкретного кружка образовательным учреждением, можно проверить в Регистре образовательных учреждений. Информацию о выданных самоуправлениями лицензиях следует уточнять в соответствующем самоуправлении.
В документе, подтверждающем оплату, обязательно должно быть указано, что платеж произведен за ребенка — его имя, фамилия и персональный код. Также необходимо указать вид полученной услуги — название кружка или занятий.
Годовую декларацию о доходах вместе с подтверждающими расходы документами должен подавать тот член семьи, который является плательщиком подоходного налога с населения. К декларации прилагается документ об оплате, в котором указаны данные плательщика и ребенка — имя, фамилия и персональный код.
В 2026 году общая сумма оправданных расходов на все виды образования, включая дополнительное образование по интересам, и медицинские услуги составляет не более 600 евро на одного ребенка. С марта 2027 года при подаче годовой декларации о доходах за 2026 год с этой суммы можно будет вернуть переплаченный подоходный налог в размере 25,5%. Таким образом, максимальная сумма возврата при расходах в 600 евро составит 153 евро.
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Если в течение года расходы на перечисленные услуги превысят 600 евро, превышающая лимит часть будет перенесена на следующие три года.
В течение всего 2026 года также можно подавать годовые декларации о доходах за три предыдущих года, прилагая документы о произведенных в соответствующем году расходах на образование, в том числе дополнительное образование детей, лечение и другие оправданные расходы. Более подробная информация доступна на сайте Службы государственных доходов (VID) в разделе Gada ienākumu deklarācija.
При возникновении вопросов можно позвонить по консультационному телефону VID +371 67120000 или задать вопрос в письменном виде через систему электронного декларирования VID (EDS) в разделе «Sarakste ar VID. При звонке на консультационный телефон можно также получить персонализированную консультацию — для этого во время звонка необходимо подключиться к EDS и назвать отображаемый там код.