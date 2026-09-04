Готовим картофельные лепешки из вчерашнего пюре - ничего не придется выбрасывать
После ужина осталось картофельное пюре, а на следующий день его уже никто не хочет? Выбрасывать остатки не стоит. Из холодного пюре можно за несколько минут сделать румяные картофельные лепешки - с хрустящей корочкой снаружи и мягкой серединкой внутри.
Что понадобится
- 500 г готового картофельного пюре
- 1 яйцо
- 3-5 ст. ложек муки
- 80-100 г твердого сыра
- небольшой пучок зеленого лука или укропа
- соль и черный перец
- растительное масло для жарки
По желанию в тесто можно добавить немного чеснока, паприки или мелко нарезанной ветчины.
Как приготовить
Холодное картофельное пюре переложите в миску. Добавьте яйцо, натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Попробуйте массу перед тем, как добавлять соль - пюре и сыр уже могут быть достаточно солеными.
Добавьте три столовые ложки муки и перемешайте. Если масса остается слишком липкой и совершенно не держит форму, всыпьте еще немного муки. Слишком много добавлять не стоит, иначе лепешки получатся плотными.
Читайте продолжение после рекламы
Слегка присыпьте руки мукой и сформируйте небольшие плоские лепешки толщиной примерно 1,5-2 см.
Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите лепешки и жарьте на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
Готовые лепешки переложите на тарелку. Подавать их лучше горячими - со сметаной, натуральным йогуртом или простым соусом из сметаны, чеснока и зелени.