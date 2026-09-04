Готовим картофельные лепешки из вчерашнего пюре - ничего не придется выбрасывать
Фото: Otkrito
Так остатки обычного картофельного пюре превращаются в полноценный завтрак или быстрый ужин.
Советы
Кулинарный рецепт

Готовим картофельные лепешки из вчерашнего пюре - ничего не придется выбрасывать

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

После ужина осталось картофельное пюре, а на следующий день его уже никто не хочет? Выбрасывать остатки не стоит. Из холодного пюре можно за несколько минут сделать румяные картофельные лепешки - с хрустящей корочкой снаружи и мягкой серединкой внутри.

Что понадобится

  • 500 г готового картофельного пюре
  • 1 яйцо
  • 3-5 ст. ложек муки
  • 80-100 г твердого сыра
  • небольшой пучок зеленого лука или укропа
  • соль и черный перец
  • растительное масло для жарки

По желанию в тесто можно добавить немного чеснока, паприки или мелко нарезанной ветчины.

Как приготовить

Холодное картофельное пюре переложите в миску. Добавьте яйцо, натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Попробуйте массу перед тем, как добавлять соль - пюре и сыр уже могут быть достаточно солеными.

Добавьте три столовые ложки муки и перемешайте. Если масса остается слишком липкой и совершенно не держит форму, всыпьте еще немного муки. Слишком много добавлять не стоит, иначе лепешки получатся плотными.

Слегка присыпьте руки мукой и сформируйте небольшие плоские лепешки толщиной примерно 1,5-2 см.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите лепешки и жарьте на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.

Готовые лепешки переложите на тарелку. Подавать их лучше горячими - со сметаной, натуральным йогуртом или простым соусом из сметаны, чеснока и зелени.

Темы

Кулинарные рецепты

Другие сейчас читают