Дом взял кредит на ремонт, а вы были против - придется ли все равно платить?

Если первое собрание не состоялось из-за отсутствия кворума, можно провести повторное. Для него достаточно участия владельцев более трети квартир, а решение принимается большинством присутствующих. Оно вступает в силу через месяц, если сообщество за это время не примет другое решение. Поэтому просто не прийти на собрание - не значит остановить кредит.