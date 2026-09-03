Дом взял кредит на ремонт, а вы были против - придется ли все равно платить?
Соседи проголосовали за ремонт крыши, утепление фасада или замену труб, а деньги решили взять в кредит. Может ли владелец квартиры отказаться от платежей, если он был против или вообще не участвовал в голосовании?
Управляющий не может сам оформить кредит
Решения о ремонте общих частей дома и его финансировании принимает сообщество собственников. Управляющий вправе подписать кредитный договор только на основании отдельного решения жильцов.
С 2026 года сообщество собственников признается субъектом права и в отношениях с банком приравнивается к юридическому лицу. Оно может открыть счет и взять кредит без создания отдельного общества.
В решении должны быть указаны основные условия: перечень работ, их стоимость, сумма и срок кредита, а также порядок распределения платежей между квартирами.
Сколько голосов необходимо
По общему правилу за решение должны проголосовать собственники, представляющие более половины всех квартир в доме.
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Например, в доме из 60 квартир потребуется не менее 31 голоса "за". Считаются все квартиры, а не только участники собрания.
Если первое собрание не состоялось из-за отсутствия кворума, можно провести повторное. Для него достаточно участия владельцев более трети квартир, а решение принимается большинством присутствующих. Оно вступает в силу через месяц, если сообщество за это время не примет другое решение. Поэтому просто не прийти на собрание - не значит остановить кредит.
Почему несогласный собственник тоже платит
Согласно Закону о квартирной собственности, владельцы обязаны выполнять законно принятые решения сообщества и участвовать в финансировании его обязательств.
Кредит оформляется на сообщество, но погашается за счет собственников. Фраза "я ничего не подписывал в банке" от платежей не освобождает.
Обычно расходы распределяются пропорционально доле квартиры в общей собственности. Она чаще всего связана с площадью жилья, поэтому владелец большой квартиры может платить больше владельца маленькой. При этом собственник не становится личным заемщиком или поручителем. Банк также не получает автоматического права считать его квартиру залогом. Для этого потребовались бы отдельные документы.
Первый этаж не освобождает от ремонта крыши
Крыша, фундамент, фасад, подъезд и общие коммуникации принадлежат всем владельцам квартир. Поэтому собственник первого этажа обязан участвовать в ремонте крыши, а житель верхнего этажа - в ремонте подвала или фундамента.
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Другое дело, если работы касаются только отдельной квартиры и не затрагивают общую собственность. Такие расходы нельзя без оснований распределять на весь дом.
Когда решение можно оспорить
Несогласие с ценой ремонта само по себе не делает решение незаконным. Но обратиться в суд можно, если:
- собственников не уведомили о голосовании;
- вопрос о кредите отсутствовал в повестке;
- не набралось необходимого количества голосов;
- результаты подсчитали неправильно;
- кредит подписали без отдельного решения;
- управляющий превысил полномочия;
- расходы распределили с нарушением закона.
У собственника есть три месяца с момента, когда он узнал или должен был узнать о решении, но не более года со дня его принятия. Если решение прямо противоречит закону, потребовать признать его недействительным можно в любое время.
Перед обращением в суд стоит запросить протокол голосования, смету, условия кредита, график выплат и расчет платежа для своей квартиры.
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Что будет, если просто не платить
Если решение принято законно, отказ от оплаты приведет к появлению долга. На него могут начисляться проценты или неустойка, а затем сумму могут взыскать через суд.