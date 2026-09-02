Купили квартиру и обнаружили огромный долг: какие счета могут стать вашей проблемой
Покупка квартиры в Латвии с 2026 года требует особенно внимательной проверки счетов прежнего владельца. С 1 января действует принцип "долг следует за квартирой", и в некоторых случаях новый собственник действительно может получить вместе с жильем обязанность погасить задолженность, которую накопил совершенно другой человек.
Представим ситуацию: сделка завершена, ключи получены, новый владелец обращается к управляющему, а там его ждет неприятный сюрприз - несколько тысяч евро неоплаченных счетов. Раньше подобная задолженность в общем случае оставалась проблемой прежнего собственника. В 2026 году правила изменились.
Какие долги теперь могут перейти к покупателю
Новая статья 13.1 Закона о квартирной собственности предусматривает, что при добровольном отчуждении квартиры новый владелец отвечает за определенные долги, возникшие не ранее чем за три года до перехода квартиры в его собственность.
Речь идет о четырех категориях платежей:
- расходах на управление и обслуживание дома;
- коммунальных услугах, связанных с использованием квартиры;
- взносах в накопительный фонд дома;
- плате за законное право пользования землей, если многоквартирный дом расположен на земле, принадлежащей другому собственнику.
В законе среди коммунальных услуг приводятся такие примеры, как отопление, холодная вода, канализация и вывоз бытовых отходов. И речь идет не только о первоначальной сумме долга. Если за просрочку начислены проценты или договорная неустойка, новому владельцу придется отвечать и за них.
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Три года - это действительно три года до покупки
Новое правило применяется к квартирам, которые добровольно отчуждаются после 31 декабря 2025 года. При этом оно не означает, что учитываются исключительно счета, появившиеся уже в 2026 году. Закон предусматривает переход задолженности, возникшей в пределах трех лет до момента перехода права собственности.
Например, если человек приобретает квартиру осенью 2026 года, потенциально значение могут иметь и неоплаченные счета за 2024 или 2025 год, если они укладываются в установленный трехлетний период и прежний собственник их так и не погасил. Это отдельно оговорено в переходных положениях закона.
А вот за более старую задолженность, которая выходит за трехлетний срок, продолжает отвечать тот собственник, который не заплатил вовремя.
"Но долг ведь сделал не я"
Перед поставщиком услуги или управляющим обязанность погасить соответствующий долг может возникнуть уже у нового собственника. Закон требует рассчитаться с такими долгами после приобретения квартиры. При этом покупатель не теряет право спорить с кредитором, если считает долг или начисленные проценты необоснованными. Он может оспаривать требования, в том числе в уже начавшемся судебном процессе.
Кроме того, если новый владелец действительно вынужден заплатить долг прежнего собственника, он вправе потребовать от продавца возместить эту сумму, если стороны договора не договорились иначе. Но очевидно, что искать бывшего владельца и взыскивать с него деньги намного сложнее, чем проверить квартиру еще до сделки.
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Одной проверки Земельной книги недостаточно
Можно проверить квартиру в Земельной книге, убедиться, что на ней нет неожиданной ипотеки или других зарегистрированных обременений, и все равно не увидеть задолженность за обслуживание дома или коммунальные услуги.
Закон предусматривает, что обязанность по таким платежам не закрепляется в Земельной книге. Иными словами, отсутствие записи о долге еще не означает, что его действительно нет.
Как узнать о долгах до покупки квартиры
Закон предусматривает специальную справку о выполнении платежных обязательств. Ее по письменному запросу собственника квартиры или уполномоченного им лица должен подготовить поставщик услуг либо в предусмотренных законом случаях управляющий домом.
Если задолженность существует, в справке должны быть указаны обязательство, из которого она возникла, сумма основного долга, а отдельно - проценты за просрочку и договорная неустойка, если они начислены.
Если в доме действуют прямые расчеты с поставщиками услуг, управляющий также должен указать соответствующих поставщиков. Это позволяет проверить задолженность не только по общему счету управляющего. Поэтому перед сделкой разумно попросить продавца получить актуальную справку и убедиться, что задолженности нет. Если какие-то суммы остаются неоплаченными, вопрос их погашения стоит решить еще до перехода права собственности и четко прописать в договоре.
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А как быть с налогом на недвижимость
Задолженность по налогу на недвижимость регулируется иначе и не входит в четыре категории, перечисленные в новом принципе "долг следует за квартирой".
При обычном отчуждении или дарении недвижимости смену собственника в Земельной книге в общем случае можно зарегистрировать только после того, как погашены основной долг по налогу, штрафы и пени, а также уплачен налог за год, в котором происходит смена владельца. Земельная книга проверяет эти данные электронно.
Ситуация, когда человек обычным способом покупает квартиру, оформляет ее на себя, а затем неожиданно получает старый многолетний долг продавца по налогу на недвижимость, отличается от ситуации с коммунальными счетами и обслуживанием дома.
Особенно внимательно стоит проверять квартиры с подозрительно низкой ценой
Сам по себе долг не делает покупку плохой. Проблема возникает тогда, когда покупатель о нем ничего не знает. Если квартира продается заметно дешевле похожих вариантов, продавец спешит оформить сделку, избегает разговора с управляющим или не хочет показывать справку о расчетах, это повод не ограничиваться обещанием "все счета оплачены".
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С 2026 года вопрос уже не сводится к тому, насколько честен предыдущий хозяин. До трех лет задолженности за управление домом, коммунальные услуги, накопительный фонд и законное пользование землей в определенных случаях действительно могут стать финансовой проблемой нового собственника.