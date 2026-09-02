Купили квартиру и обнаружили огромный долг: какие счета могут стать вашей проблемой

Например, если человек приобретает квартиру осенью 2026 года, потенциально значение могут иметь и неоплаченные счета за 2024 или 2025 год, если они укладываются в установленный трехлетний период и прежний собственник их так и не погасил. Это отдельно оговорено в переходных положениях закона.