Сосед занял общий коридор своими вещами - что делать и кто должен навести порядок

К помещениям и зонам общего пользования относятся части дома, предназначенные для совместного использования жильцами. Чаще всего это лестничные клетки, коридоры, лифты и двор, однако в зависимости от конкретного дома список может быть намного шире - помещения для хранения велосипедов и детских колясок, игровые и спортивные площадки, специально оборудованные комнаты отдыха и террасы на крыше.