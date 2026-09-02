Сосед занял общий коридор своими вещами - что делать и кто должен навести порядок
От террасы на крыше для неспешного вечера с книгой до велопарковки и общей комнаты для праздников - пространства общего пользования в многоквартирных домах становятся все разнообразнее. Они предназначены уже не только для практических нужд, но и для отдыха, спорта и общения. Вместе с новыми возможностями у жителей возникают и практические вопросы - как можно пользоваться такими помещениями и какие правила необходимо соблюдать?
Руководитель отдела послепродажного обслуживания Merko mājas Валерий Власюк отвечает на пять самых частых вопросов жителей о пользовании общими пространствами.
1. Какие помещения многоквартирного дома считаются общими?
К помещениям и зонам общего пользования относятся части дома, предназначенные для совместного использования жильцами. Чаще всего это лестничные клетки, коридоры, лифты и двор, однако в зависимости от конкретного дома список может быть намного шире - помещения для хранения велосипедов и детских колясок, игровые и спортивные площадки, специально оборудованные комнаты отдыха и террасы на крыше.
В новых проектах набор общих пространств становится еще разнообразнее. Для жильцов создают станции для обслуживания велосипедов, места для мытья лап домашних животных, городские мини-огороды с ящиками для растений или теплицами, баскетбольные площадки и другие полезные в повседневной жизни зоны.
2. Есть ли правила пользования общими помещениями и где с ними ознакомиться?
Порядок пользования общими помещениями определяется внутренними правилами дома, ознакомиться с которыми можно у управляющего.
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В них прописываются различные практические вопросы, с которыми жители могут столкнуться каждый день, например, где разрешено оставлять детские коляски, как поддерживать порядок в общих зонах и что делать, если там обнаружено повреждение.
Если ответа на конкретный вопрос в правилах найти не удается, Валерий Власюк советует обращаться к управляющему домом. В более простых бытовых ситуациях нередко помогает и обычный разговор с соседями.
3. Кто отвечает, если повреждено общее имущество?
Прежде всего необходимо понять, как именно возникло повреждение. Если речь идет о гарантийном случае, например появилась трещина или дефект покраски, проблема устраняется в рамках гарантии.
Если же имущество повредил кто-то из жильцов или его гостей, ответственность несет виновник. Например, если во дворе поврежден общий инвентарь, оборудование детской площадки или насаждения и виновное лицо известно, с него могут потребовать оплатить ремонт или восстановление.
Если установить виновника невозможно, расходы обычно покрываются из средств на содержание дома в соответствии с порядком, установленным управляющим и собственниками квартир.
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4. Что делать, если сосед "приватизировал" часть общего пространства?
Ситуации могут быть разными. Например, кто-то долго хранит личные вещи на лестничной клетке, хотя для этого она не предназначена, или после использования беседки оставляет там свои вещи, мешая другим жильцам пользоваться этим местом.
Сначала рекомендуется обсудить ситуацию с самим соседом. Возможно, будет достаточно короткого и вежливого разговора и напоминания о том, что пространство предназначено для общего пользования.
Если договориться не удается, следует сообщить об этом управляющему или обслуживающей дом компании. Если и после этого проблема не решается, вопрос может рассмотреть сообщество собственников квартир и потребовать восстановить доступность помещения или зоны для всех жильцов.
5. Можно ли забронировать общее помещение для частного мероприятия?
Это зависит от конкретного дома и установленных в нем правил пользования общими помещениями.
Если в доме есть, например, общая комната отдыха, терраса с общей кухней или другое место, подходящее для небольших праздников, жильцы могут договориться о его использовании в определенное время.
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Договориться с соседями особенно важно, если мероприятие планируется до позднего вечера. Об этом рекомендуется предупреждать заранее, при этом частное мероприятие не отменяет общих правил дома - во время праздника по-прежнему необходимо соблюдать ночной покой других жильцов и избегать чрезмерного шума.