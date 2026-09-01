Яблоки начали портиться? Не выбрасывайте - приготовьте этот быстрый десерт
Фото: Otkrito
Яблоки уже не хочется есть свежими? За полчаса получится теплый домашний десерт.
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Кулинарный рецепт

Яблоки начали портиться? Не выбрасывайте - приготовьте этот быстрый десерт

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Мягкие, сморщенные или побитые яблоки вовсе не обязательно отправлять в мусор. За полчаса их можно превратить в теплый десерт с сочной начинкой и хрустящей золотистой крошкой - особенно кстати в первые прохладные дни сентября.

Что понадобится

  • 4-5 яблок
  • 100 г муки
  • 70 г сливочного масла
  • 60-70 г сахара
  • 50 г овсяных хлопьев
  • 1 ч. ложка корицы
  • щепотка соли
  • немного лимонного сока по желанию

Как приготовить

Яблоки вымойте, удалите сердцевину и все помятые или поврежденные места. Кожуру снимать необязательно. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.

Важно отличать просто мягкое или побитое яблоко от действительно испорченного. Плоды с плесенью, неприятным запахом или признаками гниения использовать для десерта не стоит.

Переложите нарезанные яблоки в небольшую форму для запекания. Добавьте примерно столовую ложку сахара, корицу и, если яблоки очень сладкие, немного лимонного сока. Перемешайте.

Для крошки соедините муку, овсяные хлопья, оставшийся сахар и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро разотрите все пальцами. Должна получиться неоднородная рассыпчатая крошка.

Равномерно распределите ее поверх яблок. Утрамбовывать не нужно - именно рыхлая крошка после запекания станет хрустящей.

В духовку на полчаса

Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-35 минут. Верх должен стать золотистым, а яблоки под ним - мягкими и сочными.

Готовому крамблу лучше дать постоять 5-10 минут. Есть его можно теплым прямо из формы. При желании добавьте ложку густого йогурта, сметаны или шарик ванильного мороженого.

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