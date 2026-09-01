Яблоки начали портиться? Не выбрасывайте - приготовьте этот быстрый десерт
Мягкие, сморщенные или побитые яблоки вовсе не обязательно отправлять в мусор. За полчаса их можно превратить в теплый десерт с сочной начинкой и хрустящей золотистой крошкой - особенно кстати в первые прохладные дни сентября.
Что понадобится
- 4-5 яблок
- 100 г муки
- 70 г сливочного масла
- 60-70 г сахара
- 50 г овсяных хлопьев
- 1 ч. ложка корицы
- щепотка соли
- немного лимонного сока по желанию
Как приготовить
Яблоки вымойте, удалите сердцевину и все помятые или поврежденные места. Кожуру снимать необязательно. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.
Важно отличать просто мягкое или побитое яблоко от действительно испорченного. Плоды с плесенью, неприятным запахом или признаками гниения использовать для десерта не стоит.
Переложите нарезанные яблоки в небольшую форму для запекания. Добавьте примерно столовую ложку сахара, корицу и, если яблоки очень сладкие, немного лимонного сока. Перемешайте.
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Для крошки соедините муку, овсяные хлопья, оставшийся сахар и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро разотрите все пальцами. Должна получиться неоднородная рассыпчатая крошка.
Равномерно распределите ее поверх яблок. Утрамбовывать не нужно - именно рыхлая крошка после запекания станет хрустящей.
В духовку на полчаса
Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-35 минут. Верх должен стать золотистым, а яблоки под ним - мягкими и сочными.
Готовому крамблу лучше дать постоять 5-10 минут. Есть его можно теплым прямо из формы. При желании добавьте ложку густого йогурта, сметаны или шарик ванильного мороженого.