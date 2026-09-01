Не использовали отпуск несколько лет: обязан ли работодатель выплатить за него деньги

Перенос части отпуска на следующий год допускается только в исключительных случаях, когда полный отпуск в текущем году может неблагоприятно повлиять на нормальную работу предприятия. Для такого переноса требуется письменное согласие работника. Кроме того, перенести часть отпуска можно только на один следующий год. При этом даже в такой ситуации работнику в текущем году должны предоставить как минимум две непрерывные календарные недели отдыха. Поэтому ситуация, когда сотрудник пять лет подряд практически не бывает в отпуске, сама по себе не является нормальным порядком организации труда.