Не использовали отпуск несколько лет: обязан ли работодатель выплатить за него деньги
Отпуск иногда копится годами - из-за большой нагрузки, нехватки сотрудников или привычки постоянно откладывать отдых "на потом". В такой ситуации возникает закономерный вопрос: можно ли попросить работодателя просто выплатить деньги за накопившиеся недели и что произойдет с неиспользованным отпуском при увольнении?
В Латвии правила на этот счет достаточно четкие. По состоянию на 2026 год ежегодный оплачиваемый отпуск нельзя просто заменить денежной компенсацией, пока трудовые отношения продолжаются. Но если человек увольняется и у него остался неиспользованный отпуск, работодатель обязан выплатить компенсацию. Причем закон говорит о всем периоде, за который отпуск не был использован.
Просто получить деньги вместо отпуска нельзя
Согласно статье 149 Закона о труде, каждый работник имеет право как минимум на четыре календарные недели ежегодного оплачиваемого отпуска, не считая праздничных дней.
Главный принцип закона заключается в том, что отпуск предназначен именно для отдыха. Поэтому работник не может сказать: "Я не пойду в отпуск, лучше заплатите мне за эти четыре недели".
Пока трудовые отношения продолжаются, денежная компенсация вместо ежегодного оплачиваемого отпуска не допускается. Единственное прямо предусмотренное законом исключение - прекращение трудовых отношений.
А если отпуск копился несколько лет?
Здесь возникает наиболее интересный вопрос. Допустим, человек работает в компании пять или даже десять лет и несколько лет подряд не использовал весь положенный отпуск. Исчезают ли старые дни?
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Государственная инспекция труда объясняет, что при прекращении трудовых отношений работодатель обязан выплатить компенсацию за весь период, за который ежегодный оплачиваемый отпуск не был использован. Такое требование содержится и в части пятой статьи 149 Закона о труде: работодатель обязан выплатить компенсацию за весь период неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска.
В трудовом законодательстве существует двухлетний срок давности для требований, вытекающих из трудовых отношений. Однако Государственная инспекция труда поясняет важное различие.
Пока трудовые отношения продолжаются, возможность потребовать отпуск за очень давний период может быть ограничена сроком давности. Однако при увольнении право на денежную компенсацию за неиспользованный отпуск оценивается отдельно.
Инспекция формулирует принцип так: после истечения срока возможность реализовать право на старый отпуск фактически переносится на момент окончания трудовых отношений, когда оно обеспечивается выплатой соответствующей компенсации. Проще говоря, если работник много лет не ходил в отпуск, это еще не означает, что при увольнении работодатель может просто стереть старые дни из учета и ничего за них не платить.
Работодатель не должен позволять годами работать без отпуска
Закон устанавливает, что ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться каждый год по соглашению работника и работодателя либо в соответствии с графиком отпусков.
Перенос части отпуска на следующий год допускается только в исключительных случаях, когда полный отпуск в текущем году может неблагоприятно повлиять на нормальную работу предприятия. Для такого переноса требуется письменное согласие работника. Кроме того, перенести часть отпуска можно только на один следующий год. При этом даже в такой ситуации работнику в текущем году должны предоставить как минимум две непрерывные календарные недели отдыха. Поэтому ситуация, когда сотрудник пять лет подряд практически не бывает в отпуске, сама по себе не является нормальным порядком организации труда.
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Не всегда ситуация настолько автоматическая, как может показаться. Государственная инспекция труда обращает внимание на решение Сената от 29 марта 2019 года. Суд указал, что при рассмотрении спора необходимо учитывать фактические обстоятельства конкретного случая - в частности, действительно ли работник имел возможность использовать отпуск и не избегал ли он сознательно отдыха ради того, чтобы накопить большую компенсацию перед увольнением.
Иными словами, если дело доходит до серьезного спора, может оцениваться поведение обеих сторон. Один случай - когда работодатель годами не отпускал человека из-за нехватки работников. Другой - когда работодатель неоднократно предлагал отпуск, а сотрудник намеренно отказывался от него исключительно ради будущей денежной выплаты.
Тем не менее общий принцип закона остается прежним: работодатель обязан организовывать ежегодный отпуск, а замена отдыха денежной выплатой во время трудовых отношений запрещена.
Что происходит при увольнении
При прекращении трудовых отношений бухгалтерия должна определить, сколько ежегодного оплачиваемого отпуска человек заработал за время работы и сколько из него фактически использовал. За оставшийся неиспользованный период выплачивается компенсация.
При этом не имеет принципиального значения, кто инициировал прекращение трудовых отношений - сам работник написал заявление, работодатель расторг договор либо стороны договорились прекратить отношения по взаимному соглашению. Закон связывает право на компенсацию с самим фактом прекращения трудовых отношений и наличием неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска.
Например, если при увольнении выясняется, что у работника осталось 35 оплачиваемых рабочих дней отпуска, работодатель не может просто сказать, что часть этих дней относится к слишком давнему периоду и поэтому не будет оплачена. Вопрос должен решаться с учетом требований статьи 149 Закона о труде и фактических обстоятельств трудовых отношений.
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Компенсация не означает, что за один день отпуска человеку автоматически платят его обычную дневную ставку из последнего месяца.
Государственная инспекция труда указывает, что расчет компенсации за неиспользованный отпуск производится с использованием правил о средней заработной плате, установленных статьей 75 Закона о труде. Поэтому конкретная сумма зависит от заработка работника и особенностей его рабочего времени.
Если работник сомневается в расчете, имеет смысл запросить у работодателя письменную расшифровку - сколько дней неиспользованного отпуска учтено и каким образом рассчитана средняя зарплата.
Не все периоды работы дают право на отпуск
При подсчете накопившегося отпуска учитывается не просто количество лет, прошедших с момента подписания трудового договора.
В стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включается фактически отработанное время, а также ряд периодов уважительного отсутствия - например, временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам и некоторые другие предусмотренные законом периоды.
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В то же время отпуск по уходу за ребенком в этот стаж не включается. Не включается также часть отпуска без сохранения зарплаты, превышающая четыре недели в течение одного года. Эти правила установлены статьей 152 Закона о труде.
Что делать, если работодатель утверждает, что старый отпуск "сгорел"
В первую очередь стоит попросить работодателя предоставить данные об учете отпусков: за какие рабочие периоды отпуск начислялся, когда был использован и какой остаток числится на момент прекращения трудовых отношений.
Если работодатель отказывается компенсировать неиспользованный отпуск или работник считает расчет неправильным, за разъяснением можно обратиться в Государственную инспекцию труда. При споре о конкретной денежной сумме вопрос в конечном итоге может решаться и в суде.