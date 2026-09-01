Продаете недвижимость? Один грамотный шаг может сэкономить вам тысячи евро на налогах
Продажа квартиры или дома может принести владельцу десятки тысяч евро, но часть прибыли придется отдать государству. При этом в некоторых случаях закон позволяет полностью избежать налога, если правильно рассчитать время сделки.
Эксперты латвийского юридического бюро, основанного присяжным адвокатом Лаурисом Клагишем, напоминают, что при продаже недвижимости, не освобожденной от налога, сейчас применяется ставка 25,5%.
Налог рассчитывается не со всей суммы сделки, а с прибыли - разницы между ценой продажи и стоимостью приобретения недвижимости. При этом учитываются документально подтвержденные вложения в объект.
Однако существуют предусмотренные законом исключения. В частности, доход от продажи недвижимости может быть освобожден от налога, если объект находился в собственности человека более 60 месяцев, то есть более пяти лет, и в течение как минимум 12 месяцев подряд в этот период до заключения договора продажи в нем была задекларирована его основная жилая площадь.
Таким образом, если недвижимость принадлежит владельцу уже более пяти лет, но место жительства в ней не было задекларировано, перед продажей может иметь смысл сначала оформить декларацию места жительства и дождаться необходимого срока.
Например, если прибыль от продажи недвижимости составляет 40 000 евро, при продаже без налогового освобождения придется заплатить 10 200 евро налога. Если же сделка соответствует условиям освобождения, налог может составить 0 евро.
Специалисты подчеркивают, что подобное планирование не является уклонением от налогов. Речь идет об использовании предусмотренных законом возможностей и принятии финансово более выгодного решения. При этом каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Налоговые последствия зависят от даты приобретения недвижимости, задекларированного места жительства владельца и других обстоятельств.
Также налог не нужно платить, если недвижимость находилась в собственности более 60 месяцев с момента регистрации в Земельной книге и в течение последних 60 месяцев перед продажей была единственной недвижимостью, зарегистрированной на имя владельца в Земельной книге. При этом регистрироваться в этой недвижимости по месту жительства не требуется. То есть освобождение может применяться и в том случае, если собственник фактически жил в другом месте.
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Еще один вариант освобождения от налога связан с покупкой нового жилья. Если продаваемая недвижимость является единственной, доход от ее продажи можно не облагать налогом, если в установленный законом срок - 12 месяцев до или после продажи - средства вкладываются в приобретение другой функционально аналогичной недвижимости.
Однако здесь есть важное условие. Сумма, вложенная в новую недвижимость, должна быть не меньше разницы между ценой продажи старой недвижимости и ее стоимостью приобретения. Если в новую недвижимость вложена меньшая сумма, налогом облагается соответствующая разница.
Например, если квартира была куплена за 80 000 евро, а продана за 130 000 евро, прирост составляет 50 000 евро. Если для сохранения освобождения от налога необходимо реинвестировать эту разницу, покупка новой недвижимости на сумму менее требуемой может привести к возникновению налогового обязательства.