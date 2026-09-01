Продаете недвижимость? Один грамотный шаг может сэкономить вам тысячи евро на налогах

Также налог не нужно платить, если недвижимость находилась в собственности более 60 месяцев с момента регистрации в Земельной книге и в течение последних 60 месяцев перед продажей была единственной недвижимостью, зарегистрированной на имя владельца в Земельной книге. При этом регистрироваться в этой недвижимости по месту жительства не требуется. То есть освобождение может применяться и в том случае, если собственник фактически жил в другом месте.