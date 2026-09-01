Латвийские студенты смогут получать специальные стипендии от государства. Правда, платить будут не всем

Успеваемость студента — при поступлении в вуз результаты централизованных экзаменов оптимального уровня должны составлять не менее 30% по математике и не менее 40% по латышскому языку. Во время учебы средневзвешенная оценка должна быть не ниже шести баллов, студент должен успевать по всем предметам и не иметь академических задолженностей.