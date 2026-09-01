Латвийские студенты смогут получать специальные стипендии от государства. Правда, платить будут не всем
С 1 по 20 сентября студенты латвийских вузов, обучающиеся очно на дневном отделении, получающие первое высшее образование и соответствующие критериям, могут подать заявку на социальную стипендию. Размер социальной стипендии составляет 180 евро в месяц.
На получение социальной стипендии в первом семестре 2026/2027 учебного года могут претендовать студенты латвийских вузов в возрасте до 25 лет включительно, обучающиеся очно на дневном отделении, соответствующие установленным критериям и получающие первое высшее образование:
- по программе профессионального высшего образования короткого цикла (уровень колледжа);
- по программе высшего образования первого цикла (уровень бакалавра) после получения среднего образования или профессионального высшего образования короткого цикла;
- по программе высшего образования второго цикла, обучение по которой начинается после получения среднего образования (врач, стоматолог, фармацевт, ветеринар — программы магистерского уровня с кодом 49).
Претенденты на социальную стипендию должны соответствовать как минимум одному из следующих критериев:
- Молодой человек 3+ — у как минимум одного из родителей студента в Регистре физических лиц зарегистрированы трое или более детей;
- Родитель 3+ — у самого студента в Регистре физических лиц зарегистрированы трое или более детей;
- Сирота/оставшийся без попечения родителей — студент до достижения 18-летнего возраста был зарегистрирован в Регистре физических лиц как сирота или молодой человек, оставшийся без родительского попечения;
- Инвалидность I или II группы — студент имеет инвалидность I или II группы;
- Студент относится к домохозяйству, которому присвоен статус малоимущего или малообеспеченного.
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Для назначения социальной стипендии предусмотрен также ряд дополнительных условий.
Успеваемость студента — при поступлении в вуз результаты централизованных экзаменов оптимального уровня должны составлять не менее 30% по математике и не менее 40% по латышскому языку. Во время учебы средневзвешенная оценка должна быть не ниже шести баллов, студент должен успевать по всем предметам и не иметь академических задолженностей.
Доходы студента — при оценке заявлений по состоянию на 20 февраля общий доход учащегося за предыдущий налоговый год не должен превышать 17 760 евро брутто. При оценке заявлений по состоянию на 20 сентября общий доход учащегося за соответствующий год не должен превышать 11 840 евро брутто согласно информации, имеющейся в распоряжении Службы государственных доходов.
Заявку на социальную стипендию необходимо подавать каждый учебный семестр: в первом семестре — с 1 по 20 сентября, во втором — с 1 по 20 февраля. Повторно подавать заявку должны и студенты, которые получали социальную стипендию в предыдущем семестре.
Заявление необходимо подать в электронном виде на портале Latvija.lv через электронную услугу Studētgods.
По вопросам получения социальной стипендии Studētgods можно обращаться по электронной почте studetgods@viaa.gov.lv.
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