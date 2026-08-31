Направление к врачу получено год назад. Есть ли у него срок действия?
Направление к специалисту нередко месяцами лежит без дела: сначала человек ждет улучшения, затем не может найти свободное место или просто откладывает запись. Но примут ли с документом, который был выдан год назад? В 2026 году ответ зависит от того, когда и в каком виде было оформлено направление.
Старое направление не обязательно стало недействительным
Если электронное направление было оформлено год назад, то есть в 2025 году, автоматически считать его просроченным нельзя.
Согласно действующим правилам Кабинета министров, электронные направления, созданные в системе E-veselība с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, перенесены в новый формат. Использовать их для записи или постановки в очередь можно до 31 мая 2027 года. Поэтому направление, полученное, например, в августе 2025 года, в большинстве случаев по-прежнему должно действовать. Это предусмотрено правилами работы единой электронной системы здравоохранения.
Однако важно проверить статус документа. Если услуга по этому направлению уже была получена, повторно использовать его обычно нельзя. Исключением могут быть случаи, когда врач назначил несколько одинаковых процедур или указал необходимость динамического наблюдения.
Что делать с бумажным направлением
Ранее выданные бумажные направления также не были автоматически аннулированы после перехода на электронную систему. Но с 5 мая 2026 года такое направление перед использованием необходимо внести в E-veselība.
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Самостоятельно переписывать или сканировать документ пациенту не нужно. Оцифровать его может практика врача, выдавшего направление, либо регистратура медицинского учреждения, куда человек обращается за услугой. Об этом говорится в актуальном разъяснении E-veselība.
Если в бумажном документе не указан другой срок, после внесения в электронную систему для него устанавливается срок действия 90 календарных дней со дня регистрации.
Для новых направлений действует правило 180 дней
У новых электронных направлений, оформляемых в 2026 году, стандартный срок для записи составляет 180 дней. В течение этого времени пациент должен не обязательно попасть к врачу, а лишь записаться на прием или встать в очередь.
Если свободное место предлагают только через восемь месяцев или год, направление из-за этого не пропадет. Как только медицинское учреждение связывает его с конкретной записью или очередью, отсчет срока останавливается. При необходимости врач может сразу указать в направлении более короткий или более продолжительный период.
Почему регистратура все же может посоветовать получить новое направление
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Юридическая действительность документа и его медицинская актуальность - не одно и то же. За год состояние человека могло измениться: симптомы могли исчезнуть, усилиться или потребовать уже другого обследования. В направлении также может быть указана информация, которая больше не соответствует нынешней ситуации.
Особенно это касается анализов, отдельных диагностических обследований, повторных процедур и динамического наблюдения. Для них врач может установить собственный срок. Кроме того, направление должно быть выдано именно на ту услугу, на которую пытается записаться пациент. Поэтому перед записью стоит связаться с регистратурой и сообщить дату выдачи, вид направления и требуемую услугу. Если документ есть в E-veselība и имеет статус "Активно", обращаться к семейному врачу только из-за того, что прошел год, обычно не требуется.
Как проверить направление
Все электронные направления доступны в личном кабинете E-veselība в разделе E-nosūtījumi. Там можно увидеть услугу, дату оформления, установленный срок и нынешний статус документа.
Если врач утверждает, что направление оформлено, но его нет ни в личном кабинете, ни у сотрудников регистратуры, следует связаться с выдавшим его врачом. Возможно, данные не были переданы из локальной системы медицинского учреждения и направление придется оформить повторно.