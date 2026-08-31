Направление к врачу получено год назад. Есть ли у него срок действия?

Особенно это касается анализов, отдельных диагностических обследований, повторных процедур и динамического наблюдения. Для них врач может установить собственный срок. Кроме того, направление должно быть выдано именно на ту услугу, на которую пытается записаться пациент. Поэтому перед записью стоит связаться с регистратурой и сообщить дату выдачи, вид направления и требуемую услугу. Если документ есть в E-veselība и имеет статус "Активно", обращаться к семейному врачу только из-за того, что прошел год, обычно не требуется.