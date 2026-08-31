Латвийских автоводителей предупредили о росте интенсивности движения на дорогах

В начале учебного года детям стоит напомнить правила дорожного движения. Во многих местах вблизи населенных пунктов и городов создана новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, которой дети могут пользоваться по дороге в школу. Дети должны знать правила пользования такой инфраструктурой и заботиться о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.