Латвийских автоводителей предупредили о росте интенсивности движения на дорогах
Предприятие Latvijas Valsts ceļi с началом нового учебного года призывает водителей закладывать дополнительное время на дорогу и выезжать заранее. Интенсивность движения, особенно в пригородах, возрастет, а на улицах и дорогах станет больше детей. Возобновят движение и школьные автобусы.
Всех участников дорожного движения призывают соблюдать правила, в том числе ограничения скорости и другие требования возле школ, а также быть особенно внимательными в первые дни нового учебного года, когда дети возвращаются к занятиям.
В начале учебного года детям стоит напомнить правила дорожного движения. Во многих местах вблизи населенных пунктов и городов создана новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, которой дети могут пользоваться по дороге в школу. Дети должны знать правила пользования такой инфраструктурой и заботиться о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.
В Икшкиле и Улброке дорожные ремонтные работы ведутся вблизи школ, поэтому родителям следует учитывать, что движение там может быть замедлено:
- В Улброке на автодороге Улброка–Огре (P5) возле Улброкской средней школы действует один регулируемый светофором участок, движение организовано по одной полосе. Ориентировочное время проезда составляет около 15 минут. Работы планируется завершить до конца ноября.
- В Икшкиле на улице Сколас под путепроводом Даугавпилсского шоссе (A6) 1 сентября будут открыты две полосы движения. После этого и до завершения работ движение будет организовано попеременно по одной полосе. Работы планируется завершить в 2027 году.
На сети государственных автодорог также продолжается строительный сезон — работы ведутся на 45 участках. В окрестностях Риги следует учитывать ограничения движения на Лиепайском шоссе (A9) от Бривкални до Кливес (0,0–9,9 км), а также от Лиелупе до перекрестка с автодорогой Елгава–Тукумс (P98) (24,37–39,13 км).
Читайте продолжение после рекламы
На Лиепайском шоссе работы ведутся еще в двух местах: от Блидене до кладбища Пурвакрога (79,3–87,51 км) и в Броцены (94,69–94,94 км). Наиболее масштабные ограничения движения на государственных автодорогах сохраняются в окрестностях Риги, Латгалии и Курземе.
Информация об ограничениях движения на государственных автодорогах доступна на сайте Latvijas Valsts ceļi.