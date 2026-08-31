Жителям Латвии рассказали об еще одном "пенсионном уровне" - четвертом
Помимо трех уровней пенсионной системы, все большее значение приобретают и другие способы долгосрочного накопления: продуманные долгосрочные инвестиции, регулярные сбережения и другие финансовые решения, позволяющие деньгам приносить доход. Об этом пишут в своем комментарии эксперты Luminor.
Эксперты напоминают, что одной государственной пенсии для беззаботной старости будет недостаточно — дополнительный капитал в пожилом возрасте может обеспечить большее чувство финансовой защищенности. Это можно назвать собственным четвертым пенсионным уровнем — самостоятельно созданным дополнением к существующей пенсионной системе, отмечает руководитель компаний Luminor по управлению активами и пенсионным накоплениям Атис Круминьш.
Предпочитают осторожный подход
Многие жители Латвии по-прежнему отдают предпочтение более безопасным и понятным решениям — хранению денег на обычном или накопительном счете. Согласно опросу, 15% жителей откладывают на пенсию на накопительном счете или используют другие инструменты для сбережений. При этом инвестируют лишь 10% опрошенных.
Хранение денег на счете или использование других накопительных инструментов может быть подходящим способом создания краткосрочной финансовой подушки, например на случай непредвиденных расходов. Однако в долгосрочной перспективе этого обычно недостаточно для увеличения капитала. Под влиянием инфляции покупательная способность денег снижается, поэтому для достижения долгосрочных целей стоит рассмотреть решения, позволяющие средствам приносить доход.
Как создать «четвертый пенсионный уровень»?
Одним из наиболее известных видов инвестиций по-прежнему остаются акции — возможность стать совладельцем компаний и в долгосрочной перспективе получать доход от роста их стоимости или дивидендов. Часть инвесторов выбирает акции хорошо известных международных компаний, другие отдают предпочтение более близкому и понятному балтийскому рынку.
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Наряду с акциями в инвестиционный портфель можно включать и облигации, которые обычно считаются более консервативным видом инвестиций и могут помочь сбалансировать колебания портфеля, обеспечивая более предсказуемый доход. Однако следует учитывать, что выбор отдельных акций или облигаций требует знаний, времени и понимания рисков. Поэтому для начинающих зачастую более подходящим решением являются инвестиционные фонды или биржевые инвестиционные фонды — ETF.
Их популярность в последние десятилетия выросла, поскольку они позволяют при сравнительно небольших затратах инвестировать в широкий круг компаний, отраслей или регионов. Это помогает снизить риск, возникающий при вложении средств только в одну компанию или отрасль, и является одним из наиболее эффективных способов создания диверсифицированного инвестиционного портфеля в долгосрочной перспективе.
При создании дополнительных накоплений некоторые люди рассматривают и альтернативные виды инвестиций, например недвижимость. Она может служить как инструментом долгосрочного сохранения стоимости, так и источником дохода, например при сдаче недвижимости в аренду. Однако необходимо учитывать более высокий первоначальный капитал и расходы на содержание имущества.
"Другие виды инвестиций — например, драгоценные металлы, коллекционные предметы или криптоактивы — желательно рассматривать лишь как небольшую часть более широкого инвестиционного портфеля, поскольку они требуют специальных знаний и повышенной осторожности", - отмечают эксперты.