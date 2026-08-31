Жителям Латвии рассказали об еще одном "пенсионном уровне" - четвертом

Наряду с акциями в инвестиционный портфель можно включать и облигации, которые обычно считаются более консервативным видом инвестиций и могут помочь сбалансировать колебания портфеля, обеспечивая более предсказуемый доход. Однако следует учитывать, что выбор отдельных акций или облигаций требует знаний, времени и понимания рисков. Поэтому для начинающих зачастую более подходящим решением являются инвестиционные фонды или биржевые инвестиционные фонды — ETF.