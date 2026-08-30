Техника "Двух сумок": как путешествовать только с рюкзаком и не выглядеть бродягой
Фото: Shutterstock
Путешествие только с ручной кладью давно перестало быть испытанием для минималистов.
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Техника "Двух сумок": как путешествовать только с рюкзаком и не выглядеть бродягой

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Путешествия без сданного багажа давно стали синонимом свободы: никаких очередей на выдаче, риска потери вещей и лишних сборов в аэропорту. Однако грань между минимализмом и видом человека, вынужденного нести весь свой гардероб на себе, достаточно тонка. Стратегия Two Bags (или техника двух сумок) помогает сохранить элегантный внешний вид, не жертвуя комфортом и оставаясь мобильным.

Техника заключается в четком разделении вашего багажа на две категории, которые соответствуют требованиям большинства авиакомпаний к ручной клади:

  • Основной рюкзак — вмещает одежду, обувь и гигиенические принадлежности. Он отправляется на багажную полку или под сиденье.
  • Вспомогательная сумка — компактный кросс-боди или поясная сумка. В ней хранятся документы, гаджеты, ключи и вещи первой необходимости.

Главный секрет эстетичного вида — не выглядеть так, будто вы собрались в двухнедельный поход по дикой местности.

Формула гардероба: капсула и слои

Чтобы вещи поместились в один рюкзак, одежда должна работать как единый конструктор.

  • Правило трех цветов: выберите два базовых нейтральных оттенка (например, темно-синий, серый, черный или бежевый) и один акцентный. Все вещи должны сочетаться между собой.
  • Формула 3-2-1: три верха (футболка, рубашка, лонгслив), два низа (брюки, шорты или джинсы), одна пара запасной обуви.
  • Наслоение вместо объема: вместо громоздкого свитера возьмите тонкую кофту из шерсти мериноса и легкую ветровку. Они занимают в разы меньше места, но греют так же.
  • Самое тяжелое — на себя: надевайте в дорогу наиболее объемную обувь и куртку.

Выбор правильного снаряжения

Внешний вид путешественника на 80% зависит от того, что у него за спиной.

  • Отказ от туристического стиля: яркие трекинговые рюкзаки с множеством строп, карабинов и внешних карманов мгновенно придают туристический вид. Выбирайте лаконичные городские модели из плотного нейлона, Canvas или экокожи нейтральных цветов.
  • Форма имеет значение: рюкзаки прямоугольной формы (чемоданного типа) выглядят аккуратнее и позволяют упаковать вещи максимально эффективно.
  • Компрессионные кубы: используйте чехлы для одежды. Они не только экономят до 40% объема, но и не дают вещам мяться.

Организация мелочей

Вторая сумка — ваш главный инструмент эстетики. Когда вам нужно достать паспорт, телефон или наушники, вам не приходится расстегивать огромный рюкзак посреди аэропорта и копаться в белье.

Небольшая сумка через плечо из качественной кожи или минималистичного текстиля держит все важные вещи под рукой и служит стильным аксессуаром, который дополняет ваш образ в городе.

Путешествовать легко — это навык, который требует дисциплины при сборах. Отсекайте сценарии «на всякий случай», отдавайте предпочтение технологичным и немяющимся тканям, и ваш багаж станет незаметным продолжением стиля.

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