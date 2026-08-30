Кому достанутся деньги на банковском счете после смерти его владельца
После смерти владельца деньги на его банковском счете не переходят автоматически супругу или детям. Кто сможет их получить, разрешено ли снять средства на похороны и что произойдет, если у умершего остались долги - разбираемся по правилам, действующим в Латвии в 2026 году.
Что происходит с банковским счетом
Когда банк получает официальную информацию о смерти клиента, возможность пользоваться его счетом, картой и интернет-банком прекращается. При этом сами деньги не исчезают и не становятся собственностью банка - они включаются в общую наследственную массу вместе с недвижимостью, автомобилями, ценными бумагами и другим имуществом умершего.
Иными словами, наследники получают не сам действующий счет, а находившиеся на нем средства. Банк перечисляет или выплачивает их после того, как наследники представят свидетельство о праве на наследство. Именно нотариус, а не банк, устанавливает круг наследников и размер доли каждого из них. Это следует из действующего в Латвии Гражданского закона.
Кто имеет право на деньги
В Латвии наследование возможно по наследственному договору, завещанию или закону. Приоритет имеет наследственный договор, затем завещание. Если таких документов нет или они признаны недействительными, деньги распределяются между наследниками по закону.
Законными наследниками могут быть:
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- супруг или супруга умершего;
- дети, в том числе дети от предыдущих отношений;
- усыновленные дети;
- в предусмотренных законом случаях родители, братья, сестры и другие родственники.
Партнер, с которым умерший жил без зарегистрированного брака, не становится наследником только на основании совместного проживания. Чтобы такой человек получил деньги, его необходимо указать в завещании или наследственном договоре.
Как деньги делятся между супругом и детьми
Если завещания или наследственного договора нет, размер доли пережившего супруга зависит от количества детей, принявших наследство.
Если у умершего один ребенок, супруг и ребенок обычно получают по половине наследства. При двух детях наследство делится на три равные части. При трех детях - на четыре части. Если детей четверо или больше, супруг получает четверть наследства, а оставшиеся три четверти распределяются между детьми.
При этом супруг не получает автоматически половину всех денег на счете. Сначала может потребоваться установить, являлись ли средства личной собственностью умершего или общей собственностью супругов. Если супруг докажет, что часть денег принадлежит ему в рамках совместного имущества, эта часть может быть отделена до распределения наследства.
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Можно ли оставить все деньги одному человеку
Владелец счета может указать получателя имущества в завещании или заключить наследственный договор. Однако супруг, дети, а при отсутствии потомков также ближайшие родственники по восходящей линии могут иметь право потребовать неотъемлемую долю.
В Латвии она составляет половину стоимости той доли, которую человек получил бы при наследовании по закону. Это именно денежное требование, о котором необходимо заявить нотариусу в установленный срок. Если имеющий такое право человек промолчит, будет считаться, что он от него отказался. Такие правила закреплены в статьях 423-425 Гражданского закона.
Как наследники узнают, в каком банке были деньги
Родственникам необязательно знать все банки, которыми пользовался умерший. При ведении наследственного дела присяжный нотариус может проверить латвийский Регистр счетов. В нем содержится информация о счетах человека в финансовых учреждениях Латвии, но не указываются суммы.
После этого нотариус направляет запрос соответствующему банку и получает сведения об остатке средств. Если деньги хранятся в иностранном банке, может потребоваться отдельное обращение и применение правил страны, в которой открыт счет.
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Что необходимо сделать наследнику
Наследник должен обратиться к присяжному нотариусу, работающему на территории последнего задекларированного места жительства умершего. Сам по себе факт родства еще не означает, что наследство принято.
Нотариус открывает наследственное дело, публикует объявление об открытии наследства и устанавливает срок, в течение которого должны заявить о себе наследники и кредиторы. Нотариусы не разыскивают всех родственников самостоятельно, поэтому заинтересованному человеку важно обратиться вовремя. Подробно порядок описывает Совет присяжных нотариусов Латвии.
После завершения процедуры нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. С этим документом наследник обращается в банк и получает причитающуюся ему сумму.
Можно ли снять деньги, если известен PIN-код
Пользоваться картой, паролем или интернет-банком умершего нельзя, даже если родственник раньше делал это с его разрешения. После смерти владельца деньги уже относятся к наследственной массе, а прежние полномочия на распоряжение счетом прекращаются.
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Снятие или перевод денег до оформления наследства может быть расценено как распоряжение чужим имуществом. Отсутствие корыстной цели, например желание оплатить похороны, само по себе не делает такие действия законными. На это в 2026 году отдельно обратил внимание LV portāls со ссылкой на судебную практику.
А если деньги нужны на похороны
Самостоятельно снимать их со счета нельзя. Однако некоторые банки могут сделать разовую выплату близкому родственнику для покрытия расходов на похороны. Это не автоматическое право: решение, допустимая сумма и необходимые документы зависят от правил конкретного банка.
Обычно могут потребоваться свидетельство о смерти, документы о родстве и подтверждение расходов. Кроме того, следует проверить право на пособие на погребение от Государственного агентства социального страхования, самоуправления или работодателя умершего.
Что будет с долгами умершего
Наследство включает не только деньги и имущество, но и передаваемые долговые обязательства. Поэтому наличие крупной суммы на счете еще не означает, что наследники получат ее полностью.
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С 1 января 2025 года в Латвии действует важное правило: ответственность наследника перед кредиторами ограничена стоимостью полученного наследства. Если долгов больше, чем имущества, наследник не должен покрывать разницу за счет собственной квартиры, зарплаты или накоплений. Это правило продолжает действовать и в 2026 году. При оформлении наследства составляется перечень имущества, а кредиторы должны предъявить свои требования в установленный срок.
Что произойдет, если наследников нет
Если наследников не осталось, они отказались от наследства либо не заявили о своих правах в установленный нотариусом срок, имущество может быть признано выморочным. В общем случае деньги и другое имущество переходят государству, а в предусмотренных законом ситуациях - самоуправлению. Поэтому рассчитывать, что родственник сможет забрать деньги через несколько лет только на основании свидетельства о рождении или браке, опасно. Наследство не оформляется автоматически: о своем праве необходимо своевременно заявить нотариусу.