Кому достанутся деньги на банковском счете после смерти его владельца

Иными словами, наследники получают не сам действующий счет, а находившиеся на нем средства. Банк перечисляет или выплачивает их после того, как наследники представят свидетельство о праве на наследство. Именно нотариус, а не банк, устанавливает круг наследников и размер доли каждого из них. Это следует из действующего в Латвии Гражданского закона.