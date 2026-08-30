Картошка-гармошка: надрежьте клубни, добавьте начинку и отправьте в духовку
Фото: Otkrito
Главное преимущество такого блюда в том, что начинку легко менять.
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Картошка-гармошка: надрежьте клубни, добавьте начинку и отправьте в духовку

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Картошка может быть полноценным ужином даже без мяса и сложных соусов. Достаточно сделать на клубнях глубокие надрезы, добавить простую начинку и отправить все в духовку - снаружи картофель покроется румяной корочкой, а внутри останется мягким и пропитается сыром и сливочным маслом.

Что понадобится

  • 6 средних картофелин примерно одинакового размера
  • 120-150 г твердого сыра
  • 50 г сливочного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки сметаны
  • соль
  • черный перец
  • паприка по желанию
  • свежая зелень для подачи

Для более сытного варианта можно взять несколько ломтиков бекона, ветчины или готовой курицы.

Как правильно надрезать картошку

Картофель хорошо вымойте. Если кожура тонкая, чистить клубни необязательно - после запекания она станет румяной и слегка хрустящей.

Сделайте поперечные надрезы через каждые 4-5 мм, но не прорезайте картофелины до конца. Должна получиться своеобразная "гармошка".

Есть простой способ случайно не разрезать клубень пополам: положите картофелину между двумя деревянными палочками или ручками деревянных ложек. Нож упрется в них и не пройдет до самого низа.

Добавляем начинку

Сливочное масло растопите, добавьте измельченный чеснок, соль и немного перца. Хорошо смажьте картофелины, стараясь, чтобы масло попало и внутрь надрезов.

Выложите их в форму и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40 минут.

Затем достаньте форму. К этому моменту надрезы немного раскроются. Вставьте между ломтиками небольшие кусочки сыра. Если хочется более сытного ужина, чередуйте сыр с тонкими кусочками бекона, ветчины или курицы.

Верните картошку в духовку еще на 15-20 минут. Сыр должен расплавиться, а края картофельных ломтиков - хорошо подрумяниться.

Последний штрих

Готовую горячую картошку можно полить небольшим количеством сметаны и посыпать свежей зеленью. Если любите более выраженный чесночный вкус, смешайте сметану с половиной измельченного зубчика чеснока.

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