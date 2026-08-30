Картошка-гармошка: надрежьте клубни, добавьте начинку и отправьте в духовку
Картошка может быть полноценным ужином даже без мяса и сложных соусов. Достаточно сделать на клубнях глубокие надрезы, добавить простую начинку и отправить все в духовку - снаружи картофель покроется румяной корочкой, а внутри останется мягким и пропитается сыром и сливочным маслом.
Что понадобится
- 6 средних картофелин примерно одинакового размера
- 120-150 г твердого сыра
- 50 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки сметаны
- соль
- черный перец
- паприка по желанию
- свежая зелень для подачи
Для более сытного варианта можно взять несколько ломтиков бекона, ветчины или готовой курицы.
Как правильно надрезать картошку
Картофель хорошо вымойте. Если кожура тонкая, чистить клубни необязательно - после запекания она станет румяной и слегка хрустящей.
Сделайте поперечные надрезы через каждые 4-5 мм, но не прорезайте картофелины до конца. Должна получиться своеобразная "гармошка".
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Есть простой способ случайно не разрезать клубень пополам: положите картофелину между двумя деревянными палочками или ручками деревянных ложек. Нож упрется в них и не пройдет до самого низа.
Добавляем начинку
Сливочное масло растопите, добавьте измельченный чеснок, соль и немного перца. Хорошо смажьте картофелины, стараясь, чтобы масло попало и внутрь надрезов.
Выложите их в форму и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40 минут.
Затем достаньте форму. К этому моменту надрезы немного раскроются. Вставьте между ломтиками небольшие кусочки сыра. Если хочется более сытного ужина, чередуйте сыр с тонкими кусочками бекона, ветчины или курицы.
Верните картошку в духовку еще на 15-20 минут. Сыр должен расплавиться, а края картофельных ломтиков - хорошо подрумяниться.
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Последний штрих
Готовую горячую картошку можно полить небольшим количеством сметаны и посыпать свежей зеленью. Если любите более выраженный чесночный вкус, смешайте сметану с половиной измельченного зубчика чеснока.