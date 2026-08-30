Заказ из интернет-магазина так и не пришел: сколько можно ждать возврата денег

Если срок прошел, в первую очередь покупателю рекомендуют письменно связаться с продавцом и установить дополнительный разумный срок доставки. Если магазин и тогда не доставляет заказ либо сообщает, что выполнить его не сможет, покупатель вправе отказаться от покупки. В некоторых случаях дополнительного ожидания вообще не требуется - например, если продавец прямо отказался доставлять товар или покупателю было принципиально важно получить его к определенной дате.