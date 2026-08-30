Заказ из интернет-магазина так и не пришел: сколько можно ждать возврата денег
Если товар из интернет-магазина не приехал в обещанный срок, покупателю не обязательно бесконечно ждать посылку или соглашаться на постоянные переносы доставки. В Латвии права потребителя в такой ситуации достаточно четко определены.
По информации Центра защиты прав потребителей (PTAC), продавец обязан доставить товар в срок, который был оговорен при покупке. Если конкретного срока стороны не согласовали, товар должен быть доставлен не позднее чем через 30 дней после заключения договора.
Если срок прошел, в первую очередь покупателю рекомендуют письменно связаться с продавцом и установить дополнительный разумный срок доставки. Если магазин и тогда не доставляет заказ либо сообщает, что выполнить его не сможет, покупатель вправе отказаться от покупки. В некоторых случаях дополнительного ожидания вообще не требуется - например, если продавец прямо отказался доставлять товар или покупателю было принципиально важно получить его к определенной дате.
Сколько ждать деньги
После того как покупатель сообщил продавцу об отказе от покупки из-за непоставленного товара, деньги должны быть возвращены без необоснованной задержки и не позднее чем в течение 14 дней.
Важно не путать такую ситуацию с обычным 14-дневным правом отказаться от уже полученной интернет-покупки. В последнем случае 14-дневный срок на отказ обычно начинает отсчитываться после получения товара. Если же заказ вообще не доставили, речь идет о невыполнении продавцом обязательств по доставке.
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Что делать, если магазин продолжает тянуть
Лучше вести общение с продавцом письменно - например, по электронной почте - и сохранить подтверждение заказа, оплаты, обещанный срок доставки и переписку.
Если вопрос с продавцом решить не получается, PTAC рекомендует обращаться за защитой прав потребителя. Особенно важно не затягивать, если магазин перестал отвечать, сайт исчез или продавец постоянно обещает вернуть деньги, но этого не делает.
Есть и еще один момент: окончание адреса сайта на .lv вовсе не гарантирует, что продавец зарегистрирован в Латвии. Перед обращением стоит проверить, какое юридическое лицо стоит за магазином и в какой стране оно находится.