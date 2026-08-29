Работодатель требует выйти на работу во время действия больничного: что говорит закон Латвии
Больничный еще не закрыт, но начальник просит "ненадолго подключиться", ответить на письма или выйти на смену из-за нехватки людей. Многие соглашаются, опасаясь испортить отношения с работодателем. Однако в Латвии открытый лист нетрудоспособности означает, что человек временно освобожден от выполнения рабочих обязанностей.
Работать во время больничного человек не обязан
Лист нетрудоспособности подтверждает, что по состоянию здоровья сотрудник временно не может выполнять свою работу. Пока больничный открыт, работодатель не вправе требовать, чтобы человек вышел на рабочее место, участвовал в совещании или продолжал трудиться из дома.
Удаленная работа в этом случае тоже считается работой. Поэтому просьбы "только проверить почту", "ответить одному клиенту" или "подготовить небольшой отчет" не меняют сути ситуации.
Работодатель может связаться с сотрудником, например, чтобы уточнить организационный вопрос или узнать предполагаемый срок отсутствия. Однако систематические звонки, поручения и требования выполнять рабочие обязанности выходят за рамки обычного общения.
Можно ли добровольно поработать несколько часов
Даже если сотрудник сам готов помочь, совмещать работу и официальную нетрудоспособность не следует. Больничные выплаты предназначены для компенсации заработка, который человек не получает из-за болезни. Одновременное оформление рабочего времени, зарплаты и больничных выплат может вызвать вопросы при расчете пособия.
Если человек выздоровел раньше и хочет вернуться к работе, сначала необходимо связаться с врачом. Только медицинский специалист может закрыть лист нетрудоспособности. Работодатель самостоятельно сделать это не может.
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Чем грозит отказ выйти на работу
Отсутствие на работе в период открытого больничного является уважительной причиной. Поэтому работодатель не может считать такой отказ прогулом или требовать впоследствии "отработать" пропущенные дни.
В большинстве случаев работодатель также не вправе расторгнуть трудовой договор во время временной нетрудоспособности. Такое ограничение закреплено в статье 109 Закона о труде.
Исключения существуют, например, при ликвидации работодателя или очень продолжительной нетрудоспособности. Последнее возможно, если сотрудник непрерывно не работает более шести месяцев либо в общей сложности более года в течение трех лет. Для несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний действуют дополнительные гарантии.
Как оплачивается больничный
При обычном заболевании первый день больничного не оплачивается. За второй и третий дни работодатель выплачивает не менее 75% средней зарплаты, а с четвертого по девятый день - не менее 80%. Это разъясняет Государственная инспекция труда.
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С десятого дня оформляется лист B, а пособие выплачивает Государственное агентство социального страхования. Для его получения после закрытия больничного необходимо подать заявление в Государственное агентство социального страхования.
Что делать, если начальник продолжает давить
Лучше не ограничиваться устным разговором, а ответить работодателю письменно. Сообщения, электронные письма и другие требования работодателя стоит сохранить. Если давление продолжается, можно обратиться за консультацией или направить заявление в Государственную инспекцию труда. Сделать это можно также через официальную электронную почту на портале Latvija.gov.lv.