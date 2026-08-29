Три яблока залежались на кухне? Через час из них получится ароматный пирог к чаю
Фото: Otkrito
Три яблока превращают обычное тесто на кефире в невероятно сочный домашний пирог.
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Кулинарный рецепт

Три яблока залежались на кухне? Через час из них получится ароматный пирог к чаю

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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В конце августа яблок становится особенно много, и если шарлотка уже успела надоесть, можно приготовить не менее простой пирог на кефире. Он получается мягким, влажным внутри и с большим количеством яблок, а для теста нужны самые обычные продукты.

Что понадобится

  • 3 средних яблока
  • 250 мл кефира
  • 2 яйца
  • 150 г сахара
  • 250-280 г муки
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 50 г сливочного масла
  • щепотка соли
  • корица по желанию

Как приготовить

Сливочное масло растопите и немного остудите. Яйца смешайте с сахаром и щепоткой соли. Сильно взбивать их не обязательно - достаточно, чтобы масса стала однородной.

Влейте кефир, добавьте растопленное масло и еще раз перемешайте.

Муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Тесто должно получиться густым, но при этом спокойно стекать с ложки. Поэтому всю муку сразу лучше не высыпать - ее количество может немного отличаться в зависимости от густоты кефира и размера яиц.

Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками или тонкими ломтиками. Кожуру можно оставить, если она не слишком жесткая.

Примерно две трети яблок вмешайте прямо в тесто. Перелейте его в форму диаметром около 22-24 см, сверху разложите оставшиеся яблоки и при желании слегка присыпьте корицей.

Сколько выпекать

Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-45 минут. Точное время зависит от формы и духовки. Готовность лучше проверять деревянной шпажкой именно в той части пирога, где нет большого кусочка яблока. Она должна выходить без сырого теста.

После духовки не спешите сразу разрезать пирог. Дайте ему постоять хотя бы 15 минут - мякиш немного стабилизируется, а яблочный сок успеет равномерно распределиться внутри.

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