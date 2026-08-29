Три яблока залежались на кухне? Через час из них получится ароматный пирог к чаю
В конце августа яблок становится особенно много, и если шарлотка уже успела надоесть, можно приготовить не менее простой пирог на кефире. Он получается мягким, влажным внутри и с большим количеством яблок, а для теста нужны самые обычные продукты.
Что понадобится
- 3 средних яблока
- 250 мл кефира
- 2 яйца
- 150 г сахара
- 250-280 г муки
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 50 г сливочного масла
- щепотка соли
- корица по желанию
Как приготовить
Сливочное масло растопите и немного остудите. Яйца смешайте с сахаром и щепоткой соли. Сильно взбивать их не обязательно - достаточно, чтобы масса стала однородной.
Влейте кефир, добавьте растопленное масло и еще раз перемешайте.
Муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Тесто должно получиться густым, но при этом спокойно стекать с ложки. Поэтому всю муку сразу лучше не высыпать - ее количество может немного отличаться в зависимости от густоты кефира и размера яиц.
Читайте продолжение после рекламы
Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками или тонкими ломтиками. Кожуру можно оставить, если она не слишком жесткая.
Примерно две трети яблок вмешайте прямо в тесто. Перелейте его в форму диаметром около 22-24 см, сверху разложите оставшиеся яблоки и при желании слегка присыпьте корицей.
Сколько выпекать
Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-45 минут. Точное время зависит от формы и духовки. Готовность лучше проверять деревянной шпажкой именно в той части пирога, где нет большого кусочка яблока. Она должна выходить без сырого теста.
После духовки не спешите сразу разрезать пирог. Дайте ему постоять хотя бы 15 минут - мякиш немного стабилизируется, а яблочный сок успеет равномерно распределиться внутри.