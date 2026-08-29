Три яблока залежались на кухне? Через час из них получится ароматный пирог к чаю

Муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Тесто должно получиться густым, но при этом спокойно стекать с ложки. Поэтому всю муку сразу лучше не высыпать - ее количество может немного отличаться в зависимости от густоты кефира и размера яиц.