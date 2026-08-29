После летних трат начинается самый дорогой месяц осени - на чем можно сэкономить в сентябре
Летом деньги легко уходят на отпуска, поездки, кафе, развлечения и спонтанные покупки. Но сентябрь для семейного бюджета нередко оказывается не легче. Возвращаются привычные платежи, начинаются школа и кружки, постепенно приходится обновлять осенний гардероб, а впереди уже маячит отопительный сезон. При этом именно в сентябре есть несколько способов сократить расходы без серьезных ограничений.
Не покупайте все осеннее сразу
Первые прохладные дни часто создают ощущение, что срочно нужны новая куртка, ботинки, свитера и еще десяток вещей. Однако сентябрьская погода переменчива, а многое из прошлогоднего гардероба может прекрасно прослужить еще один сезон.
Перед походом по магазинам стоит разобрать шкаф и составить список того, чего действительно не хватает. Особенно это актуально для детской одежды - покупать вещи "на всякий случай" обычно оказывается намного дороже.
Пересмотрите подписки после лета
Стриминговые сервисы, приложения, облачные хранилища, фитнес-сервисы и другие небольшие ежемесячные платежи легко остаются незамеченными. По отдельности несколько евро кажутся мелочью, но за год из них может сложиться значительная сумма.
Сентябрь - хороший момент открыть банковскую выписку и посмотреть, за что деньги списываются автоматически. Если каким-то сервисом вы не пользовались несколько месяцев, возможно, пора его отключить.
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Верните планирование продуктов
После отпускного режима многие продолжают покупать еду хаотично - заходят в магазин несколько раз в неделю и берут то, что хочется прямо сейчас. Именно такие небольшие покупки часто сильнее всего увеличивают расходы.
Попробуйте хотя бы на несколько дней вперед продумывать основные блюда и идти в магазин со списком. Особенно полезно сначала проверить холодильник и морозильник - дома нередко уже есть продукты, из которых можно приготовить полноценный ужин.
Не спешите записывать детей сразу на все кружки
Начало учебного года сопровождается десятками предложений - языки, спорт, музыка, танцы, дополнительные занятия. Родителям хочется успеть записать ребенка везде, но через несколько недель может выясниться, что часть кружков ему неинтересна или расписание оказалось слишком тяжелым.
Если есть возможность посетить пробное занятие или оплатить сначала короткий период, это может оказаться разумнее, чем сразу покупать абонемент на несколько месяцев.
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Проверьте транспортные расходы
С возвращением к работе и учебе увеличивается количество ежедневных поездок. Если общественным транспортом приходится пользоваться регулярно, стоит сравнить стоимость отдельных поездок и доступных проездных.
Тем, кто ездит на автомобиле, полезно обратить внимание и на мелкие привычки - несколько коротких поездок, которые можно объединить в одну, за месяц превращаются в вполне заметные расходы на топливо.
Не создавайте запасы перед зимой
В начале осени магазины активно напоминают о новом сезоне, и появляется желание заранее купить бытовые товары, теплую одежду, обувь и различные вещи для дома. Но запасать все сразу необязательно.
Лучше определить сумму, которую можно выделить на сезонные покупки каждый месяц. Так одна большая сентябрьская трата не ударит по бюджету сразу после отпуска.
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Отложите небольшую сумму на октябрь
В сентябре легко забыть, что впереди расходы, которых летом практически не было. С похолоданием увеличивается потребление электричества, начинается отопительный сезон, появляются новые сезонные покупки.
Даже небольшая сумма, отложенная сейчас специально на осенние счета, поможет избежать ситуации, когда в следующем месяце все дополнительные расходы приходят одновременно.