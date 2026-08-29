1 сентября без слез и скандалов! Как помочь ребенку снова привыкнуть к школьному режиму

После школы привычный вопрос "Что получил?" лучше хотя бы иногда заменить на "Как прошел день?", "Что сегодня было самым интересным?" или "Что тебе сегодня не понравилось?". Особенно в начале учебного года ребенку важно понимать, что родителей интересуют не только оценки, но и его самочувствие, отношения с одноклассниками и то, как он чувствует себя в школе.