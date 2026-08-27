Оплата OCTA еще не означает, что полис действует - ошибка может обойтись в 350 евро

LTAB напоминает - уведомление банка об успешной оплате еще не подтверждает, что полис OCTA в конкретный момент уже вступил в силу. "Повседневная логика человека понятна - если деньги перечислены со счета, кажется, что покупка завершена. Однако решающее значение имеет не то, произведена ли оплата, а то, вступил ли договор OCTA в силу к конкретному моменту. В период между покупкой и заключением договора страховщик должен не только убедиться в факте оплаты, но и передать данные полиса в информационную систему OCTA, а также уведомить покупателя о заключении договора. Обычно это занимает несколько минут, однако нередко эти действия могут потребовать немного больше времени", - объясняет руководитель отдела информационных технологий LTAB Агрис Дауксте.