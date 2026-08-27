Оплата OCTA еще не означает, что полис действует - ошибка может обойтись в 350 евро
Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) в последнее время все чаще получает жалобы водителей на штрафы, назначенные в ситуациях, когда перед поездкой владелец транспортного средства оплатил полис OCTA, но начал движение, не дождавшись подтверждения страховщика или не проверив указанное в полисе время вступления в силу.
LTAB напоминает - уведомление банка об успешной оплате еще не подтверждает, что полис OCTA в конкретный момент уже вступил в силу. "Повседневная логика человека понятна - если деньги перечислены со счета, кажется, что покупка завершена. Однако решающее значение имеет не то, произведена ли оплата, а то, вступил ли договор OCTA в силу к конкретному моменту. В период между покупкой и заключением договора страховщик должен не только убедиться в факте оплаты, но и передать данные полиса в информационную систему OCTA, а также уведомить покупателя о заключении договора. Обычно это занимает несколько минут, однако нередко эти действия могут потребовать немного больше времени", - объясняет руководитель отдела информационных технологий LTAB Агрис Дауксте.
Закон о дорожном движении предусматривает, что перед началом поездки водитель транспортного средства обязан проверить, оформлено ли обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства. Владельцу легкового автомобиля за использование транспортного средства без OCTA грозит штраф от 350 до 650 евро. Если нарушение фиксируется техническим средством, например фоторадаром, без остановки транспортного средства, обычно назначается минимальный штраф - 350 евро.
"Особенно хочу подчеркнуть, что штраф в размере 350 евро может оказаться лишь наименьшим из возможных финансовых последствий. Если в тот период, когда OCTA еще не вступила в силу, произойдет дорожно-транспортное происшествие, ущерб пострадавшим первоначально может быть возмещен из Гарантийного фонда OCTA. Однако позднее выплаченная сумма может быть взыскана в порядке регресса с владельца, держателя или водителя незастрахованного транспортного средства", - подчеркивает Агрис Дауксте.
LTAB призывает владельцев транспортных средств соблюдать пять простых правил, чтобы избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть при управлении автомобилем без действующего полиса OCTA:
- Не откладывать приобретение OCTA до последнего момента. Безопаснее купить новый полис заранее, указав начало срока его действия сразу после окончания срока действия имеющегося полиса.
- Не пропускать указанный в страховом предложении срок оплаты. Если срок будет нарушен, договор OCTA также вступит в силу позднее, чем указано в предложении.
- Перед оплатой проверить выбранные дату и время начала действия полиса. Особое внимание следует обратить не только на дату, но и на часы и минуты.
- После оплаты дождаться подтверждения страховщика или страхового посредника об указанном в полисе времени вступления в силу.
- Дополнительно проверить статус OCTA на сайте LTAB или в мобильном приложении. Если полис еще не отображается как действующий, начинать поездку не следует - необходимо связаться со страховщиком или посредником.