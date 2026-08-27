Какие услуги в Латвии можно получить бесплатно, но об этом знают не все

Согласно статье 151 Закона о труде, работникам, на попечении которых находятся менее трех детей в возрасте до 14 лет, полагается один оплачиваемый рабочий день дополнительного отпуска в год. Если на попечении находятся трое и более детей до 16 лет или ребенок с инвалидностью до 18 лет, продолжительность составляет три рабочих дня.