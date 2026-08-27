Какие услуги в Латвии можно получить бесплатно, но об этом знают не все
В Латвии есть немало государственных услуг и возможностей, за которые не нужно платить. Часть из них люди просто не используют, потому что не знают о своем праве или предполагают, что за такую помощь придется платить.
Otkrito проверил актуальную информацию на государственных ресурсах и собрал несколько действительно полезных вариантов.
Бесплатный профилактический осмотр у семейного врача
Профилактический осмотр у семейного врача в рамках государственной системы здравоохранения может быть бесплатным. Во время такого визита врач оценивает общее состояние здоровья, при необходимости измеряет давление и пульс, прослушивает сердце и легкие, осматривает живот, лимфоузлы, щитовидную железу и проводит другие предусмотренные проверки.
Кроме того, врач может порекомендовать дополнительные обследования, консультацию специалиста, вакцинацию или онкологический скрининг.
То есть не обязательно ждать, пока появятся жалобы. Если вы давно не были у семейного врача, стоит уточнить в своей практике, какие профилактические обследования вам доступны.
Бесплатные консультации по карьере - даже если вы не безработный
Карьерная консультация NVA - это не только услуга для зарегистрированных безработных.
В 2026 году Государственное агентство занятости предлагает бесплатную карьерную поддержку в том числе работающим людям, тем, кто ищет работу, молодежи и людям, которые рассматривают смену профессии. Консультации могут проводиться индивидуально или в группе, очно или дистанционно.
На консультации можно обсудить профессиональное развитие, смену работы, выбор обучения, востребованные профессии и собственные навыки.
Для молодежи с 15 лет NVA отдельно предлагает бесплатные индивидуальные и групповые консультации по выбору профессии, образования и планированию карьеры.
Помощь с заполнением налоговой декларации
Многие знают, что годовую декларацию можно подать через EDS, но не все знают, что людям, которым сложно пользоваться компьютером или электронными услугами, доступна помощь при ее заполнении и подаче.
В 2026 году такая помощь предоставляется в центрах государственного и муниципального обслуживания населения. По данным VID, помощь можно получить в 315 центрах, работающих в 35 самоуправлениях.
При этом сама добровольная подача декларации позволяет вернуть переплату подоходного налога, в том числе за определенные оправданные расходы на себя и членов семьи. Декларацию можно подавать за три предыдущих года.
Можно бесплатно посмотреть данные о себе в государственных регистрах
На портале Latvija.gov.lv есть электронная услуга "Mani dati" - "Мои данные".
Она позволяет идентифицированному пользователю просматривать и скачивать сведения о себе, которые находятся в различных государственных информационных системах. Доступ к услуге является бесплатным.
Это удобно, если хочется проверить, какие сведения о вас вообще имеются в государственных регистрах, не собирая справки по разным учреждениям.
Дополнительный оплачиваемый день отпуска за ребенка
Это уже не государственная "услуга" в привычном смысле, но важное право, о котором многие родители забывают.
Согласно статье 151 Закона о труде, работникам, на попечении которых находятся менее трех детей в возрасте до 14 лет, полагается один оплачиваемый рабочий день дополнительного отпуска в год. Если на попечении находятся трое и более детей до 16 лет или ребенок с инвалидностью до 18 лет, продолжительность составляет три рабочих дня.
Это означает, что родитель одного или двух детей младше 14 лет также имеет право на дополнительный оплачиваемый день. Его можно использовать, например, для решения семейных вопросов, если он заранее согласован в установленном порядке.
Можно получить пособие на похороны
Если человек берет на себя организацию похорон, в определенных случаях он имеет право на пособие на погребение от VSAA. Оно предусмотрено, в частности, при смерти работающего человека, безработного, пенсионера или получателя отдельных социальных выплат. Размер зависит от статуса умершего.
Например, если умер застрахованный работающий человек, умерший 1 января 2026 года или позднее, минимальный размер пособия составляет 1487,77 евро. В случае смерти безработного выплачивается 561 евро. Для получателя пенсии пособие рассчитывается в размере двух месячных пенсий.
Некоторые государственные услуги можно получить через единые центры обслуживания
Еще одна возможность, о которой не все знают: если человек не умеет пользоваться электронными государственными услугами, это не означает, что он остается один на один с компьютером.
В центрах государственного и муниципального обслуживания населения помогают с рядом электронных услуг. Например, там можно получить поддержку при подаче годовой декларации.
Это особенно актуально для пожилых людей, которым сложно самостоятельно работать с EDS и другими государственными электронными системами.
И главное - не стоит считать, что если государство не прислало вам приглашение, значит, никакой льготы или бесплатной услуги вам не положено. Во многих случаях человек должен сам узнать о своем праве и обратиться за ним.